Celebridades e TV

Casamento secreto e bordão atemporal: curiosidades da carreira de Solange Couto

Dando o que falar no camarote do BBB 26, a atriz Solange Couto tem uma vasta carreira na televisão brasileira; relembre sua trajetória e curiosidades!

Por Flipar
Reprodução do Instagram @bbb

Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.

Reproduc?a?o/Instagram

O papel foi apontado por ela como um dos momentos mais especiais de sua trajetória profissional.

Reprodução

Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin — e avó de três netos.

Arquivo pessoal

Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na época.

Montagem/Divulgac?a?o/Reproduc?a?o Instagram

Veja Mais