Casamento secreto e bordão atemporal: curiosidades da carreira de Solange Couto

Dando o que falar no camarote do BBB 26, a atriz Solange Couto tem uma vasta carreira na televisão brasileira; relembre sua trajetória e curiosidades!
Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.
O papel foi apontado por ela como um dos momentos mais especiais de sua trajetória profissional.
Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin — e avó de três netos.
Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na época.