Galeria

Crise ambiental atinge o Lago Maracaibo, o maior da América Latina

O Lago Maracaibo, no noroeste da Venezuela, vive hoje um cenário de desolação que contrasta com sua grandeza geográfica e histórica.

Por Flipar
Imagem Pixabay

Segundo reportagem da revista “Veja”, as águas que um dia foram símbolo de riqueza para o país estão impregnadas de petróleo cru, resíduos sólidos, esgoto doméstico e microalgas tóxicas, dando à enorme massa d’água uma coloração verde-escura e um odor ácido que se espalha pelas margens.

Reprodução do Flickr Wilfredo Rodriguez

Especialistas ambientais alertam que décadas de exploração petrolífera intensiva, infraestrutura obsoleta e ausência de tratamento adequado de resíduos transformaram o lago em um dos corpos d’água mais contaminados da América Latina, comprometendo a vida aquática e a saúde das comunidades ribeirinhas.

Reprodução do Flickr Adlenis

Em várias áreas, tubulações antigas liberam óleo constantemente, instalações deterioradas liberam poluentes e nutrientes excessivos, como nitrogênio e fósforo, alimentam florescências de cianobactérias – conhecidas localmente como “verdin” – cuja toxicidade prejudica peixes, crustáceos e pode afetar seres humanos.

Reprodução do Youtube Canal The Guardian

Com mais de 13 mil quilômetros quadrados de extensão, o Lago Maracaibo é uma das maiores e mais antigas massas d’água do planeta, com registros geológicos que apontam entre 20 e 36 milhões de anos de existência, o que o torna um dos lagos mais antigos do mundo.

Carlos Arévalo/Wikimédia Commons

A forma atual do lago é de uma grande baía salobra conectada ao Caribe pelo estreito de Tablazo, resultado de transformações naturais e interferências humanas ao longo dos séculos.

Reprodução do Flickr A Santa Fe 18924km

Alimentado por numerosos rios, o maior deles o Catatumbo, o lago cruzou um longo percurso desde sua ocupação por povos indígenas até tornar-se peça central nos processos de colonização espanhola e construção da identidade venezuelana no fim do século 16.

Reprodução do Flickr José Gregorio

O nome “Venezuela”, que significa “Pequena Veneza”, remonta a 1499, quando exploradores europeus encontraram casas sobre palafitas nas margens do lago e lembraram da cidade italiana.

Reprodução do Flickr Alfonsina Blyde

Ao longo dos séculos 16 e 17, a região alternou entre tentativas de colonização e conflitos, até que a cidade de Maracaibo foi definitivamente estabelecida em 1574 e mais tarde se tornaria cenário de batalhas importantes, como a decisiva Batalha Naval do Lago Maracaibo em 1823, durante a guerra de independência da Venezuela.

Reprodução do Flickr AgenciaCN(via Twitter)

No século 20, a descoberta de petróleo nas proximidades do Maracaibo em 1914 e a construção de poços comerciais a partir de 1922 transformaram a região em um dos corações da indústria petrolífera venezuelana.

- Reprodução do Youtube Canal zoomdigital7

A bacia de Maracaibo abriga uma enorme rede de poços, milhares de quilômetros de oleodutos e plataformas de extração que impulsionaram a economia do país por décadas, fazendo da Venezuela uma potência no setor.

Reprodução do Flickr Fernando Flores

A abertura, na década de 1930, de um canal para permitir a entrada de navios petroleiros oceânicos alterou a hidrologia do lago e facilitou a entrada de água salgada, mudando o ecossistema original e contribuindo para problemas ambientais futuros.

- Reprodução do Youtube Canal zoomdigital7

Por sua dimensão e posição estratégica, o Lago Maracaibo sempre teve importância econômica além do petróleo. Suas águas e arredores sustentaram uma atividade pesqueira significativa, com peixes, camarões e outras espécies que alimentaram comunidades locais e abasteceram mercados regionais.

Reprodução do Youtube Canal Sharjah24 News

Além disso, fenômenos naturais notáveis, como o relâmpago do Catatumbo – descargas elétricas quase contínuas geradas na região onde o rio Catatumbo encontra o lago – tornaram a área um ponto de interesse meteorológico mundial, com uma das maiores frequências de raios por ano no planeta.

- Reprodução do Youtube Canal zoomdigital7

No entanto, o mesmo desenvolvimento petrolífero que trouxe prosperidade deixou um legado de degradação ambiental difícil de reverter.

Reprodução do Youtube Canal Sharjah24 News

As consequências para as comunidades que dependem do lago são visíveis: pescadores relatam quedas drásticas nas capturas, danos a equipamentos e problemas de saúde ligados à contaminação das águas.

- Reprodução do Youtube Canal WION

A degradação ecológica também afeta espécies nativas e o equilíbrio dos ecossistemas, ameaçando a biodiversidade que, historicamente, fez do Maracaibo um ambiente rico em vida aquática, incluindo várias espécies de peixes endêmicos e mamíferos aquáticos como o peixe-boi.

Reprodução do Youtube Canal Sharjah24 News

Nos últimos anos, iniciativas de limpeza e esforços ambientais liderados por comunidades locais, cientistas e mesmo alguns programas governamentais têm buscado formas de mitigar o impacto da poluição e recuperar partes do lago, embora essa seja uma tarefa colossal diante das décadas de negligência e do tamanho do problema.

- Reprodução do Youtube Canal Luisito Comunica

Veja Mais