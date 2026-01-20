Animais

Após cair em fenda de geleira nos Alpes suíços, homem é resgatado graças ao próprio chihuahua

Uma história de sobrevivência ocorrida no verão europeu de 2025 voltou a ganhar destaque depois de uma reportagem publicada pela BBC.

Por Flipar
Freepik/wirestock

Na ocasião, Jan Gilar, um tcheco apaixonado por trilhas, sofreu um grave acidente ao cair em uma fenda de uma geleira na região de Saas-Fee, nos Alpes suíços.

Wikimedia Commons/Reustli

Jan conseguiu pedir ajuda via walkie-talkie, mas a equipe de resgate aéreo não conseguia localizar o ponto exato da queda devido à vasta extensão da geleira.

Wikimedia Commons/Tiia Monto

“Assim que os socorristas retiraram seu dono, o cachorrinho abanava o rabo, feliz por ver Jan de volta à superfície”, relatou Bruno Kalbermatten, da empresa de resgate aéreo Air Zermatt.

Reproduc?a?o/Jan Gilar

A geleira onde Gilar caiu fica na região de Saas-Fee, uma charmosa vila alpina localizada no cantão do Valais, no sul da Suíça.

Uwe Conrad/Unsplash

A área é cercada por alguns dos mais altos picos dos Alpes, muitos deles com mais de 4 mil metros de altitude.

Wikimedia Commons/Daniel Reust

Durante o verão, a região costuma atrair muitos visitantes em busca de trilhas panorâmicas, alpinismo e atividades ao ar livre.

Wikimedia Commons/Saas-Fee/Saastal Tourismus

O chihuahua é uma das menores raças de cães do mundo e tem origem no México, onde era considerado um animal de grande valor cultural.

Pixabay

Apesar do tamanho diminuto, esses cães são conhecidos por sua personalidade forte, lealdade extrema aos donos e um temperamento alerta que os torna excelentes “cães de vigia” domésticos.

Freepik

Devido à sua fragilidade física, exigem cuidado no manuseio, mas costumam se adaptar perfeitamente à vida em apartamentos e espaços pequenos.

FLOUFFY/Unsplash

Eles podem apresentar dois tipos de pelagem — curta ou longa — e têm uma expectativa de vida alta, podendo ultrapassar os 15 anos.

David Vives/Unsplash

Carinhosos, os chihuahuas podem ser reservados com estranhos e tendem a criar laços profundos com uma única pessoa.

Freepik

