Prédio feito para bilionários em Nova York pode desabar

Trata-se do 432 Park Avenue, símbolo de luxo que fica na popular “Billionaires’ Row” (“Ala dos Bilionários”, em tradução livre).

Lançado em 2015, o edifício tem 426 metros de altura e 96 andares.

Na época, o arranha-céu atraiu milionários e celebridades com a promessa de exclusividade.

Segundo dados da imobiliária Zillow, o valor da cobertura no 432 Park Avenue pode chegar a US$ 70 milhões (cerca de R$ 377,5 milhões).

Embora seja “novo”, o prédio já apresenta um alarmante nível de deterioração.

Os moradores ingressaram com ações judiciais que totalizam mais de 165 milhões de dólares em busca de reparação por danos significativos.

Os problemas recorrentes incluem mais de 20 registros de infiltrações e alagamentos desde 2017, além de defeitos nos 11 elevadores e estrondos vindos do sistema de coleta de lixo.

Parte da fachada de concreto branco começou a se soltar e já houve queixas de que o edifício chega a balançar com o vento, gerando ruídos comparados aos de um navio em alto-mar.

A escolha do concreto branco para a estrutura externa, aliás, é um dos pontos mais criticados por especialistas.

Documentos e e-mails internos revelam que arquitetos alertaram as construtoras sobre o risco de rachaduras, mas foram ignorados.

Segundo especialistas ouvidos pelo The New York Times, o prÃ©dio “estÃ¡ submetido a um estresse estrutural maior do que o planejado” e pode se tornar â??inabitÃ¡velâ? se nÃ£o passar por reparos.

“Não há calçada que vá te proteger dos nacos de concreto se soltando de um prédio de 426 metros de altura”, disse o engenheiro estrutural, Steve Bongiorno.

O valor da reforma necessária para reparar as falhas do prédio está estimada em US$ 160 milhões (aproximadamente R$ 863 milhões).

Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer

As empresas responsáveis pelo projeto negam os problemas, afirmando que as acusações são exageradas ou infundadas.

Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer

Embora autoridades afirmem que o prédio passou em inspeções oficiais, especialistas temem que a situação real seja mais grave do que o registrado.

Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer

O prédio oferece uma lista extensa de amenidades dignas de hotel cinco estrelas que vão desde piscina coberta, passando por cinema privado e restaurante exclusivo.

Reprodução/YouTube/Enes Yilmazer

O 432 Park Avenue também conta com casa de shows, academia, salas de massagem, adegas climatizadas, salão de bilhar e estúdio de yoga.

Reproduc?a?o/Zillow

