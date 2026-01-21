Com tradução para mais de 50 idiomas, “The Chosen” entra no Livro dos Recordes

A quinta temporada da série “The Chosen” entrou para o Guinness Book como produção de streaming mais traduzida da história.Por Flipar
O novo ciclo está disponível em 50 idiomas com legendas e em 36 com dublagem dentro do aplicativo oficial da série.
Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, a organização responsável pelo financiamento e pela tradução da produção, celebrou a conquista.
“É sempre bom celebrar esses marcos quando se está em uma jornada rumo a uma visão grandiosa, do tamanho de Deus… Para Come and See, nossa missão é tornar o Jesus autêntico acessível a todos ao redor do mundo por meio de The Chosen”, afirmou Kennedy.
O reconhecimento faz parte de um projeto ambicioso: que a série tenha tradução para 95% da população mundial.
Atualmente, “The Chosen” já pode ser assistida em 86 idiomas legendados e 58 dublados no aplicativo oficial.
O trabalho de tradução envolve uma rede extensa de profissionais, o que dá a dimensão do feito obtido pela série.
Assim que as filmagens são concluídas, entra em cena uma equipe formada por linguistas, teólogos, pastores e estudiosos da Bíblia, que adaptam cuidadosamente cada diálogo ao contexto cultural de cada idioma.
Depois dessa etapa, os dubladores assumem a tarefa de dar voz às personagens em dezenas de línguas diferentes.
Desde sua estreia, mais de 280 milhões de pessoas em 175 países já assistiram à série “The Chosen”.
Em grande parte, todas as temporadas da produção foram viabilizadas por meio de financiamento coletivo, com contribuições de 105 mil apoiadores individuais ou grupos espalhados por 150 países.
Após um piloto em 2017, a série “The Chosen” estreou em 2019 como um projeto inovador na representação televisiva da vida de Jesus de Nazaré, sob a criação, direção e codificação de Dallas Jenkins.
Ambientada na Judeia e na Galileia do século I, a narrativa adota um viés distinto ao apresentar Jesus a partir do olhar das pessoas que estiveram ao seu redor, como discípulos, seguidores e personagens das parábolas.
Mais do que apenas recontar fatos bíblicos, a produção procura construir diálogos mais íntimos, com contextos culturais detalhados e arcos de personagem que mergulham na humanidade daqueles que viram Jesus.
Jenkins já comentou em entrevistas que o objetivo era criar algo que pudesse ser “maratonado”, como séries usuais de streaming, e que também permitisse ao público sentir-se imerso na jornada dos protagonistas.
Outro diferencial está no modelo de financiamento: a série atraiu grande mobilização pelo público e tornou-se um dos maiores projetos de crowdfunding da história da mídia televisiva.
Em termos de exibição, além de plataformas de streaming, como Netflix e Prime, houve lançamentos em salas de cinema para certas temporadas, fortalecendo sua presença global.
Quanto à sua extensão, “The Chosen” foi concebida para sete temporadas, de acordo com entrevistas de Dallas Jenkins, que posicionam a temporada 5 como o início da reta final e as temporadas 6 e 7 abordando, respectivamente, a crucificação de Jesus e o período pós-ressurreição.
O núcleo de atores da série conta com Jonathan Roumie como Jesus, acompanhado por Shahar Isaac no papel de Simão Pedro, Elizabeth Tabish como Maria Madalena e Paras Patel como Mateus.