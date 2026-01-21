Lázaro Ramos: ator lidera ranking das celebridades mais influentes do Brasil

Lázaro Ramos ficou em primeiro lugar em uma pesquisa do instituto Ipsos sobre as celebridades mais influentes do Brasil, divulgada em novembro de 2025, que ouviu 2.500 pessoas das classes A, B e C e avaliou fatores como influência em consumo, opinião pública, confiança e credibilidade de marcas.Por Flipar
Fernanda Montenegro apareceu em segundo lugar, seguida por Astrid Fontenelle. O grupo dos mais bem colocados também incluiu Érika Januza, Carlos Tramontina e Ivete Sangalo.
A pesquisa trouxe também um recorte sobre a geração Z. Neste grupo, Larissa Manoela ficou em primeiro lugar e Lázaro ocupou a quarta colocação.
Após esse feito, Taís Araujo compartilhou a notícia em seus stories em uma rede social e, na legenda, parabenizou o marido: “Parabéns, amorzinho! Você merece esse reconhecimento do Brasil. Muito orgulho! Te amo!”, escreveu.
Os dois estão juntos desde 2004 e têm dois filhos, João Vicente, nascido em 2011, e Maria Antônia, nascida em 2015.
Inclusive, Lázaro formou casal com Taís Araújo na sua primeira novela, “Cobras e Lagartos”, em 2006, na qual se destacou com o personagem Foguinho e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.
Antes disso, na TV Globo, o ator, nascido em 1º de novembro de 1978 em Salvador, Bahia, havia participado de algumas séries.
Na emissora, ainda atuou em outras novelas, como “Lado a Lado” e “Insensato Coração”. Em “Lado a Lado”, exibida em 2012, interpretou o capoeirista Zé Maria e fez par romântico com Camila Pitanga. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela.
Protagonizou séries de sucesso, como “Mister Brau”, ao lado de Taís Araújo, e “Aruanas”.
Além disso, apresentou programas como “Lazinho com Você”, “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” e a cerimônia do Oscar.
Seu primeiro trabalho cinematográfico aconteceu de forma discreta como figurante no filme “Jenipapo”, em 1995.
Na década de 2000, ele ganhou destaque, e seu primeiro papel como protagonista no cinema veio em 2002, quando interpretou o personagem João Francisco dos Santos.
Em 2003, protagonizou o filme “O Homem que Copiava”, como André, que conta a história de um jovem operador de fotocopiadora que decide imprimir dinheiro falso para conquistar uma vizinha.
Em 2007, protagonizou o filme de sucesso “Ó Paí, Ó”, que mostra um dia de Carnaval em um cortiço no Pelourinho, em Salvador, focado na vida dos moradores, suas paixões e problemas, além da rivalidade com a síndica Dona Joana, que corta a água do prédio.
Outros títulos de sua filmografia são “O Homem do Ano”, “Meu Tio Matou um Cara”, “A Máquina”, “Saneamento Básico, O Filme”, “O Grande Kilapy”, “Sorria, Você Está Sendo Filmado”, “Ó Paí, Ó 2”, “O Primeiro Natal do Mundo”, entre diversos outros.
Lázaro também é diretor e comandou filmes como “Medida Provisória” e “Um Ano Inesquecível: Outono”.
No teatro, além de sua formação inicial no Bando de Teatro Olodum, ele atuou e dirigiu diversas montagens e produções, inclusive peças próprias.
Lázaro Ramos também é escritor. Em 2000, lançou o livro infantil “Paparutas”. Depois publicou obras como “A Velha Sentada”, “Caderno de Rimas do João”, “Caderno sem Rimas da Maria”, “Na Minha Pele” e “Você Não é Invisível”.
Suas obras abrangem públicos infantis, juvenis e adultos e incluem títulos selecionados para o Programa Nacional do Livro Didático.