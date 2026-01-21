Premiação nobre: Novelas que conquistaram o Emmy Internacional

Ao longo das últimas décadas, a Globo consolidou uma presença marcante no Emmy Internacional, especialmente por meio da força de sua teledramaturgia. O prêmio funciona como um importante selo de qualidade global, reconhecendo produções que conseguem unir apelo popular, excelência técnica e relevância artística. As vitórias brasileiras ao longo dos anos mostraram que a novela é capaz de ultrapassar fronteiras culturais, dialogando com públicos diversos e abordando temas universais sob um olhar Por Flipar
As novelas brasileiras ocupam papel central na cultura do país, refletindo costumes, conflitos sociais, sotaques e transformações históricas. Ao longo das décadas, elas ajudaram a formar memória afetiva coletiva e também se tornaram um dos principais produtos culturais de exportação do Brasil. Muitas tramas da Globo alcançaram forte audiência no exterior, sendo exibidas em dezenas de países da América Latina, Europa, África e Ásia , frequentemente adaptadas ou reprisadas com sucesso.
Caminho das Índias
Exibida em 2009, foi a primeira novela brasileira a conquistar um Emmy Internacional. A trama uniu romance, tradição e conflitos culturais entre Brasil e Índia.
A obra foi escrita por Gloria Perez, dirigida por Fred Mayrink, e teve Juliana Paes, Rodrigo Lombardi e Tony Ramos nos papéis centrais.
O Astro
Vencedora em 2012, a novela foi um remake marcado por suspense, mistério e reviravoltas constantes. A narrativa moderna atualizou um clássico da teledramaturgia.
O texto foi assinado por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, com direção de Mauro Mendonça Filho, e elenco liderado por Rodrigo Lombardi e Carolina Ferraz.
Lado a Lado
Premiada em 2013, retratou o Brasil do início do século XX, abordando racismo, desigualdade e o papel da mulher na sociedade. A trama teve forte viés histórico.
A novela foi escrita por Cláudia Lage e João Ximenes Braga, dirigida por Vinícius Coimbra, e estrelada por Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Marjorie Estiano.
Joia Rara
Vencedora em 2014, misturou drama familiar e espiritualidade ao tratar do budismo e da busca por equilíbrio. A história se dividiu entre Brasil e Nepal.
O texto foi de Duca Rachid e Thelma Guedes, com direção de Ricardo Waddington, e elenco principal formado por Mel Maia, Bruno Gagliasso e Bianca Bin.
Império
Ganhadora em 2015, contou a saga de um empresário poderoso cercado por disputas familiares. O enredo apostou em conflitos intensos e personagens marcantes.
A novela foi escrita por Aguinaldo Silva, dirigida por Rogério Gomes, e teve Alexandre Nero, Drica Moraes e Lilia Cabral como destaques.
Verdades Secretas
Premiada em 2016, abordou o lado obscuro do mundo da moda, explorando temas como ambição, exploração e obsessão. O tom adulto chamou atenção internacional.
A obra foi escrita por Walcyr Carrasco, dirigida por Mauro Mendonça Filho, e estrelada por Camila Queiroz, Rodrigo Lombardi e Drica Moraes.
Órfãos da Terra
Vencedora em 2020, trouxe à tona o drama dos refugiados e os efeitos da guerra sobre famílias deslocadas. A narrativa destacou amor, perda e reconstrução.
A novela foi escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, dirigida por Gustavo Fernández, e teve Julia Dalavia, Renato Góes e Alice Wegmann nos papéis centrais.