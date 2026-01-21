Famosos de Hollywood que têm raízes na Grécia

A influência grega está presente em diversas famílias americanas que preservaram tradições, nomes e histórias ao longo de gerações.Por Flipar
Muitos artistas dos Estados Unidos carregam essa herança, resultado de linhagens que cruzaram o oceano e mantiveram vivas as raízes do Mediterrâneo.
Ariana Grande – Nascida em Boca Raton, Florida, em 26/6/1993, tem um ramo genealógico ligado a famílias gregas pela linha paterna. Essa ligação aparece em registros antigos que mostram raízes ibéricas e mediterrâneas misturadas.
Jennifer Aniston – Nascida em Los Angeles, California, em 11/2/1969, tem forte ascendência grega pelo pai, Yannis Anastassakis, cuja família veio da ilha de Creta. O sobrenome original foi mantido na história familiar antes de ser adaptado.
Zach Galifianakis – Nascido em Wilkesboro, North Carolina, em 1/10/1969, possui ascendência grega pelo pai, que nasceu em Creta. Suas raízes incluem tradições e sobrenomes preservados por gerações.
Rita Wilson – Nascida em Los Angeles, California, em 26/10/1956, tem ascendência grega pela mãe, ligada a famílias que migraram da Grécia para a América do Norte. Essa origem aparece em registros da família materna.
Tom Hanks – Nascido em Concord, California, em 9/7/1956, possui um ramo grego distante na linha materna, ligado a famílias europeias que cruzaram o Atlântico no passado. Essa herança foi confirmada em genealogias familiares.
Tina Fey – Nascida em Upper Darby, Pennsylvania, em 18/5/1970, tem ascendência grega pela mãe, cuja família veio da região do mar Negro. Suas raízes permaneceram preservadas nas tradições domésticas.
John Stamos – Nascido em Cypress, California, em 19/8/1963, tem ascendência grega pelo pai, com raízes vindas do Peloponeso. O sobrenome reflete essa origem diretamente.
Billy Zane – Nascido em Chicago, Illinois, em 24/2/1966, descende de gregos pelos dois lados da família, ligados a imigrantes que chegaram à América do Norte no século XX. Suas origens helênicas aparecem nos sobrenomes da família.
Maria Menounos – Nascida em Medford, Massachusetts, em 8/6/1978, é filha de dois imigrantes gregos que deixaram o país em busca de novas oportunidades. Sua ascendência é inteiramente ligada à Grécia.
Jamie-Lynn Sigler – Nascida em Jericho, New York, em 15/5/1981, tem ascendência grega pela mãe, ligada a famílias que migraram para a América do Norte. Essa herança permanece documentada em registros familiares
Betty White – Nascida em Oak Park, Illinois, em 17/1/1922, tinha ascendência grega por parte dos avós paternos, ligados a famílias que deixaram a Grécia no início do século XX. Essa origem aparece em documentos de imigração.
James Franco – Nascido em Palo Alto em 19/4/1978, possui um ramo grego distante pela família paterna, registrado em linhagens antigas que passaram por diferentes regiões antes dos EUA. Essa ligação aparece em arquivos genealógicos.
Melina Kanakaredes – Nascida em Akron, Ohio, em 23/4/1967, descende de gregos pelos dois lados da família, com raízes no Peloponeso. Essa herança é mantida nas tradições transmitidas pelos pais.
Ariana Savalas – Nascida em Los Angeles, California, em 9/1/1987, tem ascendência grega por meio do pai, o ator Telly Savalas, filho de imigrantes gregos. Suas raízes estão ligadas à região da Macedônia grega.
Constantine Maroulis – Nascido em Brooklyn, New York, em 17/9/1975, é filho de imigrantes gregos que mantiveram a cultura familiar viva nos Estados Unidos. Sua linhagem vem de famílias estabelecidas nas ilhas gregas.
Nia Vardalos – Nascida em Winnipeg, Canadá, em 24/9/1962, tem ascendência grega por ambos os pais, ligados a famílias que migraram do país mediterrâneo. Suas origens helênicas são amplamente registradas.
Nia Vardalos fez sucesso mundial com as comédias “Casamento Grego” e “Casamento Grego 2”, ambas ambientadas na cultura helênica. Os filmes misturam humor e tradições familiares, destacando suas raízes e o charme da Grécia.