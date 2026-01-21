Em nova série, Will Smith visita laboratório brasileiro na Antártica, um dos mais remotos do mundo

A estreia aconteceu no dia 19 de janeiro. Os episódios estão disponíveis no Disney+.Por Flipar
Na Antártica, o artista conheceu uma base científica brasileira de destaque internacional, o laboratório Criosfera 1.
Recentemente, em dezembro de 2025, o laboratório alcançou um feito histórico: se tornou a primeira expedição científica totalmente neutra em carbono.
Inúmeros órgãos apoiam o projeto, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outros.
Em cada cenário, Will Smith acompanha estudos científicos, conversa com pesquisadores e interage com comunidades que vivem em ambientes extremos.