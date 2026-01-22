Mudas de planta rara e cobiçada no mercado ilegal são resgatadas dentro de sacolas em Petrópolis, no Rio

Equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) recuperaram nove exemplares de uma planta rara ameaçada de extinção em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.Por Flipar
A principal hipótese é que contrabandistas tenham escondido o material para transportá-lo em um horário de menor vigilância.
A espécie resgatada é a Worsleya procera, popularmente conhecida como “Imperatriz do Brasil”.
Essa coloração é algo extremamente incomum entre as amarilidáceas, que geralmente variam entre o vermelho, branco e laranja.