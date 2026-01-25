Diane Warren estabelece recorde de indicações ao Oscar sem vitórias

Diane Warren alcançou sua 17ª indicação ao Oscar de Melhor Canção Original e se tornou a pessoa mais indicada da história da categoria sem jamais ter vencido. Com isso, superou o engenheiro de som Greg P. Russell, que acumulava 16 indicações sem vitórias.Por Flipar
A nova nomeação veio com “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, produção que acompanha a trajetória pessoal e profissional da compositora.
A disputa deste ano também é marcada por outro feito inédito. Entre as concorrentes está “Golden”, do filme “Guerreiras do K-pop”, a primeira canção do gênero a ser indicada ao Oscar.
As outras três músicas indicadas são “I Lied To You”, do filme “Pecadores”; “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”; e “Sonhos de Trem”, do longa homônimo “Sonhos de Trem”.
Apesar da ausência de vitórias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indústria é enorme. Ela venceu prêmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar Honorário em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da histÃ³ria da Billboard a ter sete mÃºsicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.
Iniciou a carreira profissional no início da década de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canção “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.
O reconhecimento aumentou em 1985, com “Rhythm of the Night”, interpretada pelo grupo DeBarge, que consolidou seu nome no mercado.
Diane Warren também é compositora dos sucessos “Un-break My Heart”, gravado por Toni Braxton e “Only Love Can Hurt Like This”, interpretada por Paloma Faith.
Ao longo da carreira, escreveu nove canções que alcançaram o primeiro lugar da “Billboard Hot 100”. Outras 33 composições chegaram ao top 10 da mesma parada, todas interpretadas por artistas diferentes.
A primeira indicação de Diane Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, do filme “Manequim”, composta em parceria com Albert Hammond.
Entre suas canções mais conhecidas no cinema está “I Don’t Want to Miss a Thing”, gravada pelo Aerosmith para o filme “Armageddon”.
A lista de composições indicadas ao Oscar inclui músicas de produções como “Con Air: Rota de Fuga”, “Música do coração”, “Pearl Harbor”, “Nos bastidores da fama”, “Burlesque” e “Batalhão 6888”.
Diane Warren fundou a empresa “Realsongs”, responsável pela administração e publicação de seu catálogo musical. A empresa detém os direitos editoriais de suas composições e tem sede em Los Angeles.
Em 2021, lançou seu álbum de estreia como artista, “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”.
Em outubro de 2023, uma composiÃ§Ã£o escrita em parceria com Taylor Swift, â??Say Don’t Go”, foi lanÃ§ada no Ã¡lbum â??1989 (Taylorâ??s Version)â?. A mÃºsica entrou no top 10 da â??Billboard Hot 100â?, encerrando um intervalo de mais de duas dÃ©cadas sem novas entradas desse tipo para a compositora.
A compositora também realizou trabalho no Brasil ao firmar parceria com a dupla Sandy e Júnior, que gravou em português a canção “Take Me With You”, lançada com o título “Me Leve Com Você”.