Diane Warren estabelece recorde de indicações ao Oscar sem vitórias

Diane Warren alcançou sua 17ª indicação ao Oscar de Melhor Canção Original e se tornou a pessoa mais indicada da história da categoria sem jamais ter vencido. Com isso, superou o engenheiro de som Greg P. Russell, que acumulava 16 indicações sem vitórias.

Wikimedia Commons / Coscoscos4

A nova nomeação veio com “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, produção que acompanha a trajetória pessoal e profissional da compositora.

Divulgação

A disputa deste ano também é marcada por outro feito inédito. Entre as concorrentes está “Golden”, do filme “Guerreiras do K-pop”, a primeira canção do gênero a ser indicada ao Oscar.

Divulgação

As outras três músicas indicadas são “I Lied To You”, do filme “Pecadores”; “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”; e “Sonhos de Trem”, do longa homônimo “Sonhos de Trem”.

divulgação

Apesar da ausência de vitórias no Oscar, o reconhecimento de Diane Warren na indústria é enorme. Ela venceu prêmios Grammy, Emmy e Globo de Ouro e recebeu um Oscar Honorário em 2022 pelo conjunto da obra, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Reprodução Youtube

Diane Eve Warren nasceu em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, se tornou a primeira compositora da história da Billboard a ter sete músicas simultaneamente nas paradas, todas gravadas por artistas diferentes.

ReproduÃ§Ã£o Instagram /@dianewarren

Iniciou a carreira profissional no início da década de 1980. O primeiro sucesso relevante ocorreu em 1983, com a canção “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.

Wikimedia Commons / Joe Mabel

O reconhecimento aumentou em 1985, com “Rhythm of the Night”, interpretada pelo grupo DeBarge, que consolidou seu nome no mercado.

Divulgação

Diane Warren também é compositora dos sucessos “Un-break My Heart”, gravado por Toni Braxton e “Only Love Can Hurt Like This”, interpretada por Paloma Faith.

Reprodução Instagram /@dianewarren

Ao longo da carreira, escreveu nove canções que alcançaram o primeiro lugar da “Billboard Hot 100”. Outras 33 composições chegaram ao top 10 da mesma parada, todas interpretadas por artistas diferentes.

Reprodução Instagram /@dianewarren

A primeira indicação de Diane Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, do filme “Manequim”, composta em parceria com Albert Hammond.

Reprodução Instagram /@dianewarren

Entre suas canções mais conhecidas no cinema está “I Don’t Want to Miss a Thing”, gravada pelo Aerosmith para o filme “Armageddon”.

Divulgação

A lista de composições indicadas ao Oscar inclui músicas de produções como “Con Air: Rota de Fuga”, “Música do coração”, “Pearl Harbor”, “Nos bastidores da fama”, “Burlesque” e “Batalhão 6888”.

Divulgação

Diane Warren fundou a empresa “Realsongs”, responsável pela administração e publicação de seu catálogo musical. A empresa detém os direitos editoriais de suas composições e tem sede em Los Angeles.

Divulgação

Em 2021, lançou seu álbum de estreia como artista, “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”.

Divulgação

Em outubro de 2023, uma composição escrita em parceria com Taylor Swift, "Say Don't Go", foi lançada no álbum "1989 (Taylor's Version)". A música entrou no top 10 da "Billboard Hot 100", encerrando um intervalo de mais de duas décadas sem novas entradas desse tipo para a compositora.

ReproduÃ§Ã£o Instagram

A compositora também realizou trabalho no Brasil ao firmar parceria com a dupla Sandy e Júnior, que gravou em português a canção “Take Me With You”, lançada com o título “Me Leve Com Você”.

Divulgação

