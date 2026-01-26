O papel do travesseiro na qualidade do sono e na saúde do pescoço

O travesseiro influencia diretamente a saúde do sono porque sustenta a cabeça e o pescoço. Um modelo inadequado pode causar dores cervicais, tensão muscular e noites mal dormidas.Por Flipar
A principal função do travesseiro é manter o alinhamento da coluna cervical com o restante do corpo. Quando isso não ocorre, surgem desconfortos que podem se prolongar ao longo do dia.
Os travesseiros de espuma comum são os mais tradicionais e acessíveis. São indicados para quem gosta de maciez simples, mas exigem troca frequente por perderem o formato.
O travesseiro de viscoelástico, ou memory foam, molda-se ao contorno da cabeça. Ele reduz pontos de pressão e é indicado para quem sente dores no pescoço.
Modelos de látex têm boa elasticidade e ventilação natural. São duráveis e recomendados para pessoas alérgicas ou que transpiram muito à noite.
Os travesseiros de pena ou pluma oferecem toque macio e alta adaptação. Funcionam bem para quem dorme de costas, mas exigem manutenção constante.
Travesseiros de fibra sintética são leves, laváveis e hipoalergênicos. São indicados para quem busca praticidade e fácil higienização no dia a dia.
Para quem dorme de lado, o ideal é um travesseiro mais alto e firme. Ele preenche o espaço entre o ombro e a cabeça, mantendo o pescoço alinhado.
Quem dorme de barriga para cima deve optar por travesseiros de altura média. Isso evita flexão excessiva do pescoço e melhora o conforto cervical.
Dormir de bruços pede travesseiros baixos e macios. Modelos muito altos forçam a cervical e podem causar dor ao acordar.
Travesseiros ortopédicos têm formato anatômico e suporte direcionado. São indicados para quem tem problemas na coluna cervical ou indicação profissional.
Para idosos, o travesseiro deve facilitar mudanças de posição. Modelos que equilibram maciez e sustentação costumam ser mais confortáveis.
Pessoas com refluxo podem se beneficiar de travesseiros mais altos ou inclinados. Eles ajudam a manter a cabeça elevada durante o sono.
Assim como o colchão, o travesseiro tem prazo de validade. Trocar regularmente, manter a limpeza e escolher o modelo certo melhora a qualidade do sono e a saúde.
A maioria dos travesseiros deve ser lavada a cada 3 a 6 meses, conforme orientação do fabricante, para manter a higiene. Alguns modelos de fibra sintética e látex podem ir à máquina, enquanto os de pena e memory foam normalmente exigem lavagem manual ou limpeza especializada.
A recomendação geral é trocar o travesseiro a cada 1 a 2 anos, pois ele perde o formato e acumula ácaros, suor e resíduos de pele ao longo do tempo. Mesmo com boa conservação, o desgaste interno compromete o suporte da cabeça e do pescoço.