Fragmento de cerâmica revela que havia cobrança de imposto em Jerusalém antes de Cristo

Arqueólogos descobriram em Jerusalém um fragmento de cerâmica com uma inscrição em cuneiforme, datada de cerca de 2.700 anos. O artefato, encontrado próximo ao Monte do Templo, parece ser um aviso de cobrança de impostos enviado pelo Império Assírio ao rei de Judá, então estado vassalo.

O texto menciona o “primeiro dia do mês de Av” e um oficial chamado “portador das rédeas”, responsável pela comunicação entre a corte assíria e os reinos subordinados. Segundo o assiriólogo Peter Zilberg, o fragmento seria parte de um selo usado para autenticar documentos oficiais.

A peça, datada entre os séculos 8 e 7 a.C. e anunciado pela Autoridade de Antiguidades de Israel, reforça relatos bíblicos sobre tributos pagos por reis como Ezequias, Manassés e Josias.

Em abril de 2025, um grupo de arqueólogos afirmou ter descoberto, na própria cidade de Jerusalém, indícios que podem apontar para o túmulo de Jesus, como descrito na Bíblia.

A descoberta foi feita durante escavações na Igreja do Santo Sepulcro, local tradicionalmente ligado à crucificação e sepultamento de Cristo.

Pesquisas indicam que o ambiente corresponde à descrição do Evangelho de João, incluindo sinais de um jardim com oliveiras e vinhedos.

Uma das cidades mais antigas e importantes do mundo, Jerusalém tem uma história que remonta a milênios; conheça sua história e curiosidades!

Situada em uma região montanhosa entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, Jerusalém fica localizada na atual Israel.

A cidade é considerada sagrada por três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo.

No judaísmo, Jerusalém é reverenciada como o local do antigo Templo de Salomão, que abrigava a Arca da Aliança e era o centro da vida religiosa do povo judeu.

O Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo destruído pelos romanos em 70 d.C., ainda hoje é um local de oração e peregrinação para judeus de todo o mundo.

Para os cristãos, Jerusalém é sagrada por ter sido o cenário da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A Via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro (local da crucificação e ressurreição de Jesus) e outros locais bíblicos atraem peregrinos.

Já para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina.

A cidade abriga a Esplanada das Mesquitas, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. De acordo com a tradição islâmica, foi dali que o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a Noite da Ascensão.

Ao longo dos séculos, Jerusalém foi conquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Passou pelo domínio de egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos e britânicos.

Após a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel em 1948, Jerusalém tornou-se um ponto central de disputa entre israelenses e palestinos.

Hoje, a maioria dos países mantém sua embaixada em Tel Aviv, embora oficialmente a capital de Israel seja Jerusalém.

A cidade de Jerusalém é dividida em duas partes principais: a Ocidental, de maioria judaica e sob controle israelense desde 1948;

E a outra parte, que inclui a Cidade Velha e foi anexada por Israel após a Guerra dos Seis Dias em 1967, embora essa anexação não seja reconhecida pela maior parte da comunidade internacional.

A Cidade Velha, aliás, é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e dividida em quatro bairros: judeu, cristão, muçulmano e armênio. Dentro dela, estão concentrados muitos dos principais locais sagrados das três religiões abraâmicas.

Além de seu valor religioso, Jerusalém possui um imenso patrimônio arqueológico e cultural. O Museu de Israel, por exemplo, hospeda o famoso Santuário do Livro (com os Manuscritos do Mar Morto), oferecem uma visão profunda da história milenar da região.

Apesar de sua beleza espiritual e cultural, Jerusalém também é um lugar marcado por tensões e conflitos. A coexistência entre comunidades muitas vezes é desafiada por disputas territoriais, políticas e religiosas.

