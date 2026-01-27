Surpresas da Europa: veja curiosidades sobre o Velho Continente

A Europa ocupa um papel central na formação cultural do mundo moderno, sendo berço de movimentos artísticos, filosóficos, científicos e políticos que moldaram sociedades em diferentes continentes.

Ideias como democracia, direitos civis, universidades e imprensa nasceram ou se consolidaram em território europeu antes de se espalharem globalmente. O continente também influenciou fortemente a arquitetura, a literatura, a música e as artes visuais, criando estilos que ainda hoje servem de Por Flipar