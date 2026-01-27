Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema

Na televisão, sua música é parte fundamental da identidade de “The Leftovers”, série criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta, exibida entre 2014 e 2017. A trama se passa após o desaparecimento inexplicável de dois por cento da população mundial e acompanha personagens como Kevin Garvey, interpretado por Justin Theroux, e Nora Durst, vivida por Carrie Coon, enquanto lidam com luto, fé e a busca por sentido em um mundo marcado pela ausência.