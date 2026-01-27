Estilo de Vida

Casca de romã mostra potencial no tratamento de feridas na pele

Um estudo da Universidade Estadual de Campinas mostrou que extratos da casca de romã têm alto potencial no combate a feridas de pele. A pesquisa identificou ação antimicrobiana eficaz contra bactérias comuns e também contra a resistente Pseudomonas aeruginosa.

Após testes em diversos alimentos, a romã se destacou pelo elevado teor de compostos fenólicos e pela eficácia contra microrganismos. Os pesquisadores fizeram simulações computacionais para definir solventes ecológicos capazes de extrair o ácido elágico, principal composto ativo.

O trabalho ainda está em fase laboratorial, mas aponta aplicações futuras em curativos e alternativas naturais aos antibióticos.

A romã, com sua casca dura e sementes carnosas, aliás, é uma fruta rica em simbolismo e tradição, especialmente durante as celebrações de fim de ano.

Em diversas culturas, é associada a desejos de prosperidade, sorte e renovação. No Brasil, a romã é particularmente conhecida por ser parte dos rituais do Réveillon.

A superstição diz que ao comer as sementes à meia-noite da virada do ano, cada uma representa um mês de prosperidade. Muitas pessoas ainda guardam três sementes na carteira durante o ano, como um amuleto para atrair dinheiro e sorte.

Originária da Ásia, a romã era cultivada no Irã já em 2000 a.C. Para os gregos, a fruta era símbolo de amor e fertilidade; para os judeus, representava a esperança de um ano novo próspero; e para os romanos, estava ligada à riqueza e à ordem.

Essas associações culturais refletem a crença em seu poder de trazer boas energias, especialmente no início de um novo ciclo. Mas a romã não é apenas um símbolo de sorte.

Ela é também uma das frutas mais saudáveis do planeta, sendo considerada um superalimento devido às suas propriedades terapêuticas e benefícios para a saúde.

A fruta é rica em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, com destaque para as punicalaginas, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e, assim, prevenir doenças crônicas como doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2, Alzheimer e obesidade.

Além disso, a romã é útil para a pele, ajudando a combater os efeitos do envelhecimento precoce e clareando manchas como o melasma, graças à sua alta concentração de antioxidantes e vitamina A.

A romã também é benéfica para a saúde cardiovascular, pois pode reduzir o colesterol ruim (LDL) e proteger contra a oxidação das partículas de colesterol, fator importante no desenvolvimento de doenças cardíacas.

Estudos também sugerem que o consumo de romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para ataques cardíacos e derrames. Além disso, tem propriedades que auxiliam na melhoria do desempenho físico.

Rica em nitratos dietéticos, a fruta pode aumentar o fluxo sanguíneo e retardar a fadiga durante os exercícios, tornando-se uma aliada para atletas e pessoas que buscam melhorar sua performance.

Ela também ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas, além de contribuir para o tratamento de condições bucais como gengivite e periodontite. Outro benefício interessante da romã é sua ação no combate ao câncer.

Pesquisas de laboratório sugerem que o extrato de romã pode inibir a reprodução das células do câncer de mama e próstata, retardando o crescimento tumoral. Seu suco é usado tradicionalmente para tratar cólicas, diarreia intestinal e inflamações de garganta.

A romã é rica em sais minerais como fósforo, potássio, sódio, cálcio e ferro, que são essenciais para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de várias doenças. Embora os estudos em humanos ainda sejam limitados, os resultados preliminares são promissores.

No entanto, como toda fruta, o consumo de romã deve ser feito com moderação. Seu consumo excessivo pode levar a intoxicação, causando sintomas como vertigens e alterações visuais.

A romã é uma fruta repleta de significados e benefícios. Ela simboliza sorte, prosperidade, amor e fertilidade, e suas propriedades medicinais fazem dela uma aliada importante para a saúde.

