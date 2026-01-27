Estilo de Vida

Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca “maldita” Annabelle em turnê

O investigador paranormal Dan Rivera morreu repentinamente enquanto fazia uma turnê nos EUA com a boneca Annabelle. Ele tinha 54 anos. Foi no dia 13 de julho de 2025.

Intitulada “Devils on the Run Tour”, a turnê servia para “apresentar” a boneca original em público. E a morte dele alimentou ainda mais a fama de maldita de Annabelle.

A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa. Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.

Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses.

Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público.

A boneca Annabelle, que inspirou a franquia “Invocação do Mal”, ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.

Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.

Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente.

Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno.

Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca.

O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu “Museu do Oculto”, em Connecticut.

Ainda assim, relatos dizem que Annabelle continuava “ativa”: visitantes afirmam ouvir risadas, ver a boneca mudar de posição e até mesmo sentir uma presença maligna ao seu redor.

Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes.

Rivera era ex-membro das Forças Armadas dos EUA e chegou a trabalhar diretamente com Lorraine.

O sucesso de “Invocação do Mal”, lançado em 2013, originou os spin-offs focados na boneca, começando com “Annabelle”, de 2014.

O filme ainda ganhou duas continuações: “Annabelle 2: A Criação do Mal”, lançado em 2017, e “Annabelle 3: De Volta Para Casa”, lançado em 2019.

