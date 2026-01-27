Galeria

Essa ilha da Austrália nasceu dos restos de um navio encalhado: entenda como foi possível

Na Ilha Magnetic, localizada na costa leste da Austrália, os restos de um navio encalhado se transformaram em uma ilha artificial, na Baía Cokle.

Reprodução de video ABC News

Quem observa essa formação à distância pensa tratar-se de uma pequena ilha de formato peculiar, mas na realidade uma embarcação encalhada foi recoberta de vegetação até adquirir o curioso aspecto atual.

- Reprodução de video ABC News

A ilha artificial da Baia Cockle está no corpo dos restos do transatlântico City of Adelaide, navio construído no século 19 (inaugurado em 1863).

Reprodução de video ABC News

O transatlântico australiano era movido a vapor e se deslocou diversas vezes com passageiros entre o país da Oceania e a Inglaterra.

Reprodução de video ABC News

Nos anos 1910, quando não conduzia mais passageiros e servia apenas como cargueiro – passou, especialmente, a armazenar carvão – o City of Adelaide foi atingido por um incêndio que, felizmente, não deixou nenhuma vítima.

Reprodução de video ABC News

Curiosamente, o incêndio aconteceu em 1912, mesmo ano da tragédia com outro transatlântico, o Titanic, cujo naufrágio é um dos mais famosos da história.

Autor Deconhecido

Três anos depois do incêndio, o navio foi comprado por um morador da Ilha Magnetic, de nome George Butler, que pretendia transformá-lo em um quebra-mar para um píer.

Flickr Tim Dickson

No entanto, durante o rebocamento o City of Adelaide acabou encalhando na Baía Cockle.

Flickr Tim Dickson

As tentativas nos anos seguintes de rebocar a pesada estrutura foram vãs devido a obstáculos naturais, como ciclones, e também por eventos históricos. Assim, os restos do navio, já em processo de desintegração, acabaram abandonados.

Reprodução de Rede Social

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), o governo da Austrália utilizou o navio encalhado como alvo para que a Força Aérea do país fizesse exercícios de tiro.

Flickr Tim Dickson

Em 1942, um avião utilizado nesses exercícios chocou-se com parte dos destroços do City of Adelaide e os quatro ocupantes dessa aeronave acabaram morrendo.

Reprodução de Rede Social

O surgimento da vegetação sobre os destroços do navio explica-se pela presença de sementes levadas por aves que habitam a Ilha Magnetic.

Reprodução de video ABC News

Os arbustos brotaram no interior do casco enferrujado do antigo navio e formaram um manguezal. Por isso, observado à distância o cenário se assemelha ao de uma ilha..

Reprodução do Instagram @tripinaram

A ilha artificial da Baia Cockle passou a hospedar uma rica variedade de pássaros marinhos e terrestres, além de peixes.

Reprodução de video ABC News

A presença dessa fauna no local, que fez de um navio encalhado uma ilha artificial, levou o governo da Austrália a declarar a área Patrimônio Marítimo.

Reprodução de video ABC News

A costa leste da Austrália é rota frequente de ciclones, um fenômeno que acelera a desintegração dos cascos do navio.

Reprodução do Instagram @tripinaram

Por isso, a tendência é que com o tempo reste somente a vegetação que atualmente toma quase toda a carcaça do City of Adelaide.

Reprodução do Instagram @thisismagneticisland

Hoje, a carcaça do City of Adelaide abriga uma crescente floresta de manguezais localizada em um parque marinho australiano.

Reprodução do Instagram @thisismagneticisland

A área é protegida pelo governo da Austrália, que proíbe a pesca comercial. Isso faz dessa ilha artificial nascida no caso de um antigo vapor uma pequena reserva ambiental.

Reprodução do Instagram @thisismagneticisland

