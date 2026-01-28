Oscar 2026: Ludwig Göransson é indicado em duas categorias

As indicações ao Oscar 2026 já foram anunciadas e, na categoria “Melhor Trilha Sonora Original”, concorrem à estatueta Jerskin Fendrix, por “Bugonia”; Alexandre Desplat, por “Frankenstein”; Max Richter, por “Hamnet”; Jonny Greenwood, por “Uma Batalha Após a Outra”; e Ludwig Göransson, por “Pecadores”.Por Flipar
A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema e avalia o caráter autoral do trabalho, bem como a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Canções com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”.
Entre os indicados, Ludwig Göransson também concorre em “Melhor Canção Original” no Oscar 2026 com a música “I Lied to You”, de “Pecadores”, em indicação compartilhada com Raphael Saadiq. O filme, que é dirigido por Ryan Coogler, se passa em 1932, no delta do Mississippi, e acompanha dois irmãos gêmeos, interpretados por Michael B. Jordan, que retornam à cidade natal para recomeçar a vida, mas enfrentam uma ameaça que coloca todos em risco.
Inclusive, “Pecadores” entrou para a história do Oscar ao receber 16 indicações em 2026 e se tornou o filme com mais nomeações na história da premiação. Antes, os recordistas eram “A Malvada”, lançado em 1950, “Titanic”, de 1997, e “La La Land: Cantando Estações”, de 2016, cada um com 14 indicações. “Titanic” conquistou 11 Oscars, enquanto “A Malvada” e “La La Land: Cantando Estações” ganharam seis estatuetas cada.
Nascido em 1º de setembro de 1984, em Linköping, na Suécia, Ludwig Emil Tomas Göransson é filho de um professor de guitarra sueco e de uma mãe polonesa. Ele recebeu o nome em homenagem a Ludwig van Beethoven, começou a tocar guitarra aos sete anos e, na adolescência, aprofundou seus estudos em jazz e música clássica.
Após se formar na Faculdade Real de Música, em Estocolmo, se mudou para Los Angeles em 2007 para cursar o programa de Composição para Cinema e Televisão na Universidade do Sul da Califórnia. Nesse período, conheceu dois colaboradores importantes para sua carreira: o diretor Ryan Coogler e o compositor Theodore Shapiro, de quem se tornou assistente e com quem aprendeu a dinâmica da indústria cinematográfica americana.
A carreira de Göransson ganhou projeção na televisão com a série “Community”, em 2009. Foi nos bastidores da produção que ele conheceu o ator Donald Glover. A parceria entre os dois se consolidou rapidamente, e Göransson se tornou o principal produtor musical de Glover, que adotava o alter ego Childish Gambino.
Juntos, produziram álbuns que se tornaram referências do rap contemporâneo, como “Camp”, “Because the Internet” e o aclamado “Awaken, My Love!”. Paralelamente, Göransson desenvolveu projetos autorais, como o álbum “Ludovin” e o EP “How to Find a Party”.
Em 2019, ele e Glover lançaram o hit global “This Is America”. A canção entrou para a história ao se tornar a primeira faixa de rap a vencer simultaneamente as categorias de Gravação do Ano e Canção do Ano no Grammy.
Além dessa parceria, ele trabalhou com artistas como Adele, Alicia Keys, Rihanna, Chance the Rapper, Haim, Justin Timberlake, Kendrick Lamar, Travis Scott e Moses Sumney, como produtor e compositor.
No cinema, o reconhecimento da academia veio com a trilha sonora de “Pantera Negra”, dirigido por Ryan Coogler. O filme acompanha T’Challa, que retorna ao reino de Wakanda para assumir o trono após a morte do pai. Para a composição, Göransson viajou ao Senegal para pesquisar ritmos tradicionais e combinou instrumentos africanos com uma orquestra de 92 músicos, trabalho que lhe rendeu seu primeiro Oscar de Melhor Trilha Sonora.
Ele também assinou a trilha da continuação “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” e coescreveu a canção “Lift Me Up”, interpretada por Rihanna. A música foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original em 2023, a primeira indicação da carreira de Göransson nessa categoria.
Ainda em 2019, aceitou o desafio de criar uma nova identidade musical para o universo Star Wars na série “The Mandalorian”, que está disponível no Disney Plus. A trama acompanha um caçador de recompensas mandaloriano que atua após a queda do Império Galáctico e protege uma criança conhecida como Grogu. Ao substituir as fanfarras clássicas por uma sonoridade centrada em flauta doce e sintetizadores, Göransson venceu dois prêmios Emmy consecutivos.
Pouco depois, Christopher Nolan o convidou para substituir Hans Zimmer em “Tenet”. Essa colaboração atingiu seu ponto mais alto com “Oppenheimer”, filme biográfico sobre J. Robert Oppenheimer e o Projeto Manhattan. A trilha sonora, marcada pelo uso do violino e por uma tensão constante, rendeu a Göransson seu segundo Oscar, além do Grammy e do Globo de Ouro em 2024.
Após vencer o Globo de Ouro em janeiro de 2026 pela trilha de “Pecadores”, sua quarta colaboração com Ryan Coogler, Göransson passou a ser apontado como favorito ao Oscar que ocorre em março. A parceria entre os dois inclui ainda “Fruitvale Station: A Última Parada”, “Creed: Nascido para Lutar” e “Creed II”.
Em 2026, ele retoma a colaboração com Christopher Nolan em “A Odisseia”, o terceiro trabalho conjunto entre o diretor e o compositor.
Ludwig Göransson é casado com a violinista americana Serena McKinney desde 2018, e o casal tem dois filhos.