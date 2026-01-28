Como melhorar o colesterol com escolhas simples no dia a dia

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo, participando da produção de hormônios, vitamina D e da estrutura das membranas celulares. Entretanto, quando presente em níveis elevados no sangue, pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a circulação e aumentam o risco de doenças cardiovasculares.

Esse processo está associado a problemas como infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Existem difere Por Flipar