Com esclerose múltipla, Cláudia Rodrigues mantém afastamento da TV

Adriane era assessora de imprensa da atriz e responsável por divulgar informações sobre seu estado de saúde em razão do diagnóstico de esclerose múltipla. A aproximação entre as duas ocorreu em 2015, durante o período de cuidados intensivos após o transplante de células-tronco ao qual a atriz foi submetida, quando o vínculo pessoal se fortaleceu.