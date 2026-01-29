Bruno Mazzeo volta às novelas e retoma papel marcante em ‘Coração Acelerado’

O ator e comediante Bruno Mazzeo voltará a atuar em uma novela da Globo após um intervalo de 11 anos. Ele gravou uma participação especial em “Coração Acelerado”, produção das sete que estreou recentemente na emissora.Por Flipar
Na trama, ele retoma o personagem Tom Bastos, o mesmo que interpretou em “Cheias de Charme”, sucesso exibido em 2012, marcando uma espécie de reencontro do público com o papel.
As cenas com Mazzeo já foram gravadas e devem começar a ir ao ar a partir do capítulo 33, previsto para o dia 17 de fevereiro, caso não haja alterações no cronograma.
A presença do ator na história será breve, limitada a poucos capítulos. Seu último trabalho em novelas havia sido em 2015, em “A Regra do Jogo”.
Bruno Mazzeo de Oliveira Paula nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1977. Ele tem uma carreira sólida como roteirista, ator e comediante, somando mais de três décadas de atuação na televisão, no cinema e no teatro brasileiros.
Ele é filho do humorista Chico Anysio (1931 – 2012) e da atriz Alcione Mazzeo, irmão dos comediantes Nizo Neto e Lug de Paula, e primo de artistas como Cininha de Paula, Marcos Palmeira e Maria Maya.
Ao longo desse período, destacou-se especialmente no humor, integrando equipes de redação de programas de grande sucesso na TV, como “Sai de Baixo”, “A Diarista” e “Escolinha do Professor Raimundo”, entre outro
Em 2005, deu um passo importante ao escrever e protagonizar a série de humor “Cilada”, exibida pelo Multishow por seis temporadas. Em 2024, ela ganhou duas novas levas de episódios com elenco original e exibido pelo Globoplay.
Em 2009, a atração ganhou ainda mais visibilidade ao ser transformada em um quadro do programa “Fantástico”, ampliando o alcance do trabalho de Mazzeo para o público da TV aberta. Ademais, foi adaptada para o cinema com “Cilada.com”, em 2011, com direção de José Alvarenga Júnior.
Nos palcos, Bruno Mazzeo acumulou experiências como ator, autor, diretor e produtor, assinando ou participando de espetáculos como “Descontrole Remoto”, “Os Famosos Quem?”, “Enfim, Nós” e “Gostava Mais dos Pais”. Nesta última, contracena com Lúcio Mauro Filho.
Na teledramaturgia, ganhou destaque em 2008 ao viver o advogado trambiqueiro José Henrique na novela “Beleza Pura”, papel que lhe rendeu indicações ao Prêmio Qualidade Brasil, como melhor ator coadjuvante, e ao Prêmio Extra, na categoria revelação.
Em 2010, Mazzeo participou do filme “Muita Calma Nessa Hora”, no qual atuou como ator, roteirista e produtor associado. Dois anos depois, foi um dos protagonistas do longa “E Aí, Comeu?”.
Em 2012, integrou o elenco da novela “Cheias de Charme”, ampliando ainda mais sua presença em produções de grande alcance popular.
Três anos depois, em 2015, Bruno Mazzeo passou a atuar na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, interpretando o personagem originalmente estrelado por seu pai, Chico Anysio, nos anos 1990.
Anos depois, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, criou e protagonizou a série “Diário de um Confinado”, exibida pelo Globoplay, que contou com duas temporadas e foi indicada ao Emmy Internacional em 2021.
Outro papel destacado de sua trajetória foi na série “Fim”, adaptação do livro de mesmo nome de Fernanda Torres. A produção, de 2023, teve no elenco nomes como Marjorie Estiano, Fábio Assunção e Emílio Dantas. Ele trabalhou ainda em “Os Donos do Jogo”.
Mazzeo foi casado com a atriz Renata Castro Barbosa entre 2004 e 2008, com quem teve um filho, João. Atualmente, é casado com a diretora Joana Jabace, com quem é pai dos gêmeos José e Francisco.
Torcedor apaixonado do Vasco da Gama, Bruno Mazzeo mantém uma trajetória marcada pela versatilidade e pela forte ligação com o humor e a dramaturgia brasileira.