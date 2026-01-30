Gastronomia

Frutas ricas em fibras ajudam na saciedade e no controle da dieta

As frutas ocupam lugar de destaque na alimentação humana desde os tempos mais antigos, quando passaram a ser consumidas de forma regular como fonte natural de energia e nutrientes. Ricas em água, vitaminas e minerais, elas contribuem para o equilíbrio do organismo e para o bom funcionamento de diversas funções vitais.

Seu consumo frequente está associado à manutenção da saúde, ao fortalecimento do sistema imunológico e à prevenção de carências nutricionais. Além disso, as frutas aprese

hippopx.com

Dentro do grupo das frutas, algumas se destacam por apresentar maior quantidade de fibras, elemento fundamental para o bom funcionamento do intestino e para a regulação do processo digestivo. As fibras auxiliam na formação do bolo fecal, contribuem para o equilíbrio da flora intestinal e ajudam a evitar desconfortos comuns relacionados à digestão.

Outro benefício importante é a sensação prolongada de saciedade, que favorece o controle do apetite e pode ser grande aliada em dietas volta

Site coolicias.ao

Maçã – Contém fibras solúveis como a pectina, que prolonga a saciedade e regula a glicemia. Baixa em calorias, é uma opção prática para comer entre refeições

Imagem de alandsmann por Pixabay

Pera – Rica em água e fibras, ajuda a hidratar e saciar ao mesmo tempo. Seu índice glicêmico baixo controla a fome por mais tempo.

Sridhar Rao/Wikimedia Commons

Kiwi – Alta quantidade de fibras e vitamina C melhora a digestão e saciedade. Poucas calorias e ajuda na retenção de líquidos devido ao potássio.

Imagem de NoName_13 por Pixabay

Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)- Cheias de antioxidantes e vitamina C, auxiliam no metabolismo. Têm poucas calorias e um sabor que reduz a necessidade de açúcar

Christel, por Pixabay

O morango possui apenas cerca de 30 calorias por 100g, sendo ideal para quem busca emagrecer sem abrir mão de um alimento doce e saboroso. Seu baixo índice glicêmico ajuda a evitar picos de açúcar no sangue.

Imagem de hartono subagio por Pixabay

O morango contém fibras que promovem saciedade e auxiliam na digestão. Além disso, é uma fonte poderosa de antioxidantes como a vitamina C e os flavonoides, que combatem a inflamação e ajudam na saúde metabólica.

Imagem de romanov por Pixabay

Ameixa: Rica em fibras e sorbitol, que auxiliam na digestão, além de conter antioxidantes e vitamina K, que protege os ossos.

Imagem de hartono subagio por Pixabay

Abacaxi: Contém fibras e bromelina, uma enzima que melhora a digestão de proteínas, além de ser rico em vitamina C e manganês para ossos fortes.

Youtube/Mamãe Vida Saudável

Pêssego: Poucas calorias, muitas fibras, vitaminas A e C e potássio, ajudando na saciedade, saúde da pele e na função muscular.

Jack Dykinga wikimedia commons

Manga: Fornece fibras, vitaminas A (para a visão) e C (para imunidade), além de antioxidantes como os carotenoides, que previnem envelhecimento celular.

Imagem de ?? ? por Pixabay

Mamão: Fonte de fibras e papaína, enzima que melhora a digestão, além de vitamina A, C e folato, que ajudam na imunidade e renovação celular.

- creative commons hippopx.com

Maracujá: Rico em fibras, vitaminas do complexo B (para energia) e antioxidantes, com propriedades calmantes que também auxiliam no controle emocional durante dietas.

Fibonacci wikimedia commons

Goiaba: Rica em fibras que aumentam a saciedade, vitamina C (mais que a laranja) e licopeno, antioxidante que protege as células e reduz o colesterol.

Imagem de Jose Paulo por Pixabay

Laranja: Contém fibras solúveis, vitamina C, antioxidantes e ácido fólico, promovendo saciedade, imunidade e saúde cardiovascular. O ideal é comer com bagaço.

Imagem de Daniel Dan outsideclick por Pixabay

Tangerina: Fonte de fibras, vitaminas A e C e potássio, que favorecem a saciedade, a visão e o equilíbrio dos eletrólitos.

Imagem de Lars por Pixabay

Carambola: É uma fruta com baixo valor energético e rica em fibras, água, sais minerais, ácido oxálico e vitamina C.

Scott Bauer wikimedia commons

