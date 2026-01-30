Um alimento global: a evolução do queijo e seus diferentes tipos e padrões

O queijo é um dos alimentos mais antigos produzidos pela humanidade, com registros que remontam a mais de sete mil anos. Sua origem está ligada à domesticação de animais e à necessidade de conservar o leite por mais tempo.

Ao longo dos séculos, a técnica se aperfeiçoou e deu origem a uma enorme diversidade de tipos, moldados por fatores como clima, tradição e métodos de preparo. Para ser considerado queijo, o alimento passa pela coagulação do leite, seguida da separação do soro e da ma Por Flipar