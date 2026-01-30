“Sir?t” é indicado a “Melhor Som” no Oscar 2026 e faz história

A indicação do filme “Sir?t” ao “Oscar” de 2026, na categoria de “Melhor Som”, representa um marco histórico na premiação. Trata-se da primeira vez que um longa-metragem concorre na categoria com uma equipe de som liderada exclusivamente por mulheres.Por Flipar
O trabalho sonoro indicado ao “Oscar” em “Sir?t” foi desenvolvido e assinado por Laia Casanovas, Yasmina Praderas e Amanda Villavieja.
“Somos gratas por sermos a primeira equipe de som liderada por mulheres indicada nesta categoria, e a importância deste momento não nos passa despercebida. O filme exigiu assumir riscos tanto no nível técnico quanto criativo para criar uma paisagem sonora crua, impactante e atmosférica a serviço da história, e ficamos encantadas em ver que esses esforços e escolhas foram reconhecidos por nossos pares da Academia.”, agradeceram.
Laia Casanovas atuou como editora de som supervisora do filme. Sua filmografia inclui títulos como “Destinos à Deriva”, “Mães Paralelas” e “La Buena Letra”, em diferentes funções dentro do departamento de som.
Yasmina Praderas foi a responsável pela mixagem de som de regravação. Entre seus trabalhos anteriores estão “Um Contratempo”, “Durante a Tormenta”, “Entre Irmãs” e “Maridos”. Ao longo da carreira, Praderas também recebeu o “Goya de Melhor Som” e o “Prêmio Platino de Melhor Direção de Som”.
Amanda Villavieja ficou encarregada da mixagem de som direto. Sua filmografia inclui produções como “Mimosas”, “Um Ano, Uma Noite”, “Miriam Mente” e “A Lenda do Tempo”.
Produzido pela produtora “El Deseo”, dos irmãos Agustín e Pedro Almodóvar, “Sir?t” é um filme espanhol dirigido por Oliver Laxe e indicado a dois “Oscars”, incluindo o de “Melhor Filme Internacional”.
A narrativa acompanha um pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos em busca de Mar, filha e irmã, desaparecida meses antes durante uma dessas festas.
Em meio à música eletrônica e a um ambiente marcado por uma sensação intensa e desconhecida de liberdade, os dois distribuem fotos da jovem enquanto a esperança diminui, mas seguem adiante até uma última festa no deserto, onde enfrentam condições extremas.
O feito é particularmente relevante em uma indústria historicamente dominada por homens, sobretudo em uma categoria que, desde 2021, passou a reunir edição e mixagem de som e que registra baixa participação feminina entre indicados e premiados.
O trabalho de engenharia de som é um dos pilares técnicos do cinema, embora seus profissionais não sejam conhecidos do grande público, e, durante décadas, a Academia premiou o som em duas categorias distintas: mixagem de som, existente desde 1930, e edição de som, criada em 1963.
A unificação dessas categorias, debatida por cerca de 20 anos, foi motivada pelo avanço tecnológico, que passou a gerar sobreposição entre as funções, além da recorrência de um mesmo filme vencer ambas as premiações e do interesse da Academia em tornar a categoria mais clara para o público.
Mas qual a diferença entre edição de som e mixagem de som? A diferença fundamental entre as duas funções é:
A edição de Som é responsável pela captação, criação e organização de todos os elementos sonoros, desde ruídos sutis até grandes explosões.
A mixagem de som, por sua vez, atua na etapa final, equilibrando esses sons, diálogos, efeitos e trilha musical, com o objetivo de garantir que cada som seja ouvido da forma correta e provoque o impacto desejado no espectador.
Em resumo, a edição de som define o que será ouvido, enquanto a mixagem de som determina como esses sons serão ouvidos.”