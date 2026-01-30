Cidades abaixo do nível do mar: como isso é possível e onde elas estão

Algumas cidades estão localizadas abaixo do nível do mar devido a características geológicas específicas, como depressões naturais e movimentações tectônicas que moldaram o relevo ao longo de milhares de anos.
Esses territórios se formaram em áreas onde o solo afundou ou permaneceu em níveis mais baixos em relação aos oceanos e rios próximos. Quando se fala nesse fenômeno, é comum lembrar dos Países Baixos, cujo próprio nome reflete essa condição geográfica. No entanto, esse cenário n Por Flipar
Viver abaixo do nível do mar traz implicações práticas importantes para a população e para a organização das cidades. Entre os principais desafios estão o risco de alagamentos, a necessidade constante de manutenção de estruturas de proteção e a adaptação da infraestrutura urbana às condições do terreno.
Essas áreas costumam contar com sistemas avançados de bombeamento e canais para controlar o excesso de água das chuvas e dos rios. O fenômeno ocorre em diferentes partes do mundo, espe
Amsterdã, Países Baixos: A capital holandesa tem cerca de 872 mil habitantes e ocupa uma área de 219 km². Grande parte da cidade está entre 0,5 e 6 metros abaixo do nível do mar, protegida por diques e sistemas de drenagem sofisticados que ajudam a controlar o fluxo de água.
Roterdã, Países Baixos: Roterdã possui 651 mil habitantes em uma área de 324 km². A cidade, cujo porto é um dos maiores do mundo, está em média 7 metros abaixo do nível do mar, dependendo fortemente de barreiras como o Maeslantkering para evitar inundações.
Zoutkamp, Países Baixos: Uma vila no norte da Holanda com aproximadamente 500 habitantes, Zoutkamp se encontra cerca de 3 metros abaixo do nível do mar. É uma área agrícola protegida por diques e conhecida por seus canais.
Schokland, Países Baixos: Essa antiga ilha, atualmente no Noordoostpolder, Holanda, não é habitada, mas tem importância histórica. A área está aproximadamente 2 metros abaixo do nível do mar e é protegida de inundações, sendo um Patrimônio Mundial da UNESCO.
Baku, Azerbaijão: Capital do Azerbaijão, situada às margens do Mar Cáspio, Baku é habitada por cerca de 2,3 milhões de pessoas e se estende por uma área de 2.130 km². É a capital mais baixa do mundo, localizada a 28 metros abaixo do nível do mar, sendo um centro importante para a exploração de petróleo.
Nova Orleans, EUA: Localizada no estado da Louisiana, tem 370 mil habitantes e ocupa uma área de 906 km². Cerca de 70% da cidade está entre 1,5 e 6 metros abaixo do nível do mar, tornando-a vulnerável a inundações e furacões, protegida por sistemas de diques e bombas.
Jericó, Palestina: Situada no Vale do Jordão, Jericó tem uma população de 23 mil habitantes em uma área de 58 km². Localizada a 258 metros abaixo do nível do mar, é uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo.
Calipatria, Califórnia, EUA: Localizada no Vale Imperial, na Califórnia, Calipatria tem cerca de 7.200 habitantes e uma área de 9,11 km². Está 56 metros abaixo do nível do mar e se destaca pela sua economia agrícola em uma região árida.
Salton City, Califórnia, EUA: Situada no Vale de Coachella, esta cidade possui uma população de 5.000 pessoas e ocupa 57 km². Está em média 38 metros abaixo do nível do mar, sendo próxima ao Salton Sea, uma área com depressão natural.
Dead Sea Resorts, Jordânia/Israel: Localizados ao redor do Mar Morto, esses resorts possuem poucos habitantes fixos e são focados no turismo de saúde e lazer. A região está em média a 430 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo da Terra.
A situação cria uma estranheza porque como pode uma área estar abaixo do nível do mar se fica à beira do Mar Morto? É que o “nível do mar” refere-se ao nível médio dos oceanos como referência global. Mesmo que os resorts do Mar Morto estejam na borda de um corpo de água, eles estão abaixo dessa referência. Por sinal, o Mar Morto não é mar. Apesar do nome, é um lago salgado.
Bangkok, Tailândia: Localizada no Sudeste Asiático, Bangkok abriga cerca de 11 milhões de pessoas em 1.568 km². Partes da cidade estão a cerca de 1 metro abaixo do nível do mar, enfrentando risco de afundamento devido ao uso excessivo de lençóis freáticos e à elevação do nível dos oceanos
Mértola, Portugal: Situada na região do Alentejo, Mértola é uma vila com cerca de 2.800 habitantes. Embora apenas partes estejam ligeiramente abaixo do nível do mar, sua proximidade ao Rio Guadiana e a áreas inundáveis a torna uma localização peculiar.
Stockton, Califórnia, EUA: Localizada no Vale Central da Califórnia, Stockton tem uma população de cerca de 329 mil pessoas em 168 km². Algumas áreas da cidade estão cerca de 3 metros abaixo do nível do mar, agravado por subsistência do solo devido à extração excessiva de água subterrânea.
Fenwick Island, Delaware, EUA: Situada na costa leste dos EUA, Fenwick Island é um pequeno vilarejo com cerca de 400 habitantes. Algumas regiões estão 1 metro abaixo do nível do mar, enfrentando risco de inundações crescentes devido à elevação do nível do mar.