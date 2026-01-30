Descubra a verdadeira altura de artistas famosos

Nem sempre a aparência dos astros nos filmes condiz com a realidade. Mas há casos em que famosos parecem altos no telão…e são mesmo! Veja astros de Hollywood que têm uma estatura elevada.Por Flipar
Ryan Gosling – Nascido em 12/11/1980 na cidade de London, na província de Ontário, no Canadá, o ator tem 1,84 metro de altura.
Henry Cavill – Nascido em 5/5/1983 em Sain Helier, na ilha de Jersey, no Reino Unido, o ator tem 1,85 metro.
Bradley Cooper – Nascido em 5/1/1975 na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o ator, diretor de cinema e produtor mede 1,85 metro.
Will Smith – Nascido em 25/9/1988, na Filadélfia, nos EUA, o ator, produtor e rapper mede 1,88 metro.
Tom Hiddleston – Nascido em 9/2/1981 em Londres, na Inglaterra, o ator tem 1,88 metro.
Hugh Jackman – Nascido em 12/10/1968, em Sydney, na AustrÃ¡lia, o ator mede 1,88 metro.
Ashton Kutcher – Nascido em 7/2/1978 na cidade de Cedar Rapids, em Iwoa, nos Estados Unidos, o ator mede 1,90 metro.
Nicholas Hoult, – Nascido em 7/12/1989 em Workingham, na região de Berkshire, na Inglaterra, o ator e modelo mede 1,90 metro.
Chris Hemsworth – Nascido em 11/8/1983 em Melbourne, na Austrália, o ator tem 1,90 metro de altura.
Liam Hemsworth – Irmão de Cris, nascido em 13/1/1990, na mesma cidade de Melbourne, na Austrália, o ator mede 1,91 metro.
Will Ferrell – Nascido em 16/7/1967 em Irvina, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator e comediante mede 1,91 metro.
Josh Duhamel – Nascido em 14/11/1972 em Minot, Dakota do Norte, nos EUA, o ator e ex-modelo tem 1,92 metro de altura.
Ben Affleck – Nascido em 15/8/1972 em Berkeley, na CalifÃ³rnia, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e diretor de cinema tem 1,92 metro.
Tom Selleck – Nascido em 29/1/1945 em Detroit, Michigan, nos EUA, o ator tem 1,92 metro de altura.
Jason Momoa – Nascido em 1/8/1979 no Havaí, nos Estados Unidos, o ator, roteirista, diretor e produtor, que também é modelo, tem 1,93 metro.
Steven Seagal – Nascido em 10/4/1952 em Lansing, no Michigan, EUA, o lutador de artes marciais que abandonou a profissão de ator e hoje treina soldados na Rússia mede 1,93 metro.
Liam Neeson – Nascido em 7/6/1952 em Ballymena, na Irlanda do Norte, o ator mede 1,93 metro.
Jason Segel – Nascido em 18/1/1980 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator – que jogou basquete na escola – mede 1,93 metro.
Snoop Dogg – Nascido em 20/10/1971 em Long Beach, na Califórnia, EUA, o cantor e compositor de rap mede 1,93 metro.
Dwayne Johnson – Nascido em 2/5/1972 em Hayward, na Califórnia, EUA, o ator e lutador conhecido também como “The Rock” tem 1,96 metro de altura.
Vince Vaughn – Nascido em 28/3/1970 em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e produtor mede 1,96 metro.
Tim Robbins – Nascido em 16/10/1958 em West Covina, na Califórnia, nos EUA, o ator mede 1,96 metro.
Dolph Lundgren – Nascido em 3/11/1957 em Estocolmo, a capital da Suécia, o ator, diretor e lutador de artes marciais tem 1,96 metro de altura.
Em memÃ³ria de Peter Mayhew, citamos o ator nascido em 19/5/1944 em Londres, na Inglaterra, que morreu aos 74 anos em 2019. Conhecido pelo papel de Chewbacca na saga “Star Wars”, ele tinha 2,20 metros.