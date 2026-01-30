Maior trilha para aventureiros no Brasil passa por mais de 100 cidades

O Caminho da Mata Atlântica é a maior trilha em floresta do Brasil. Tem 4 mil km de extensão, desde o Parque Estadual do Desengano, no Rio de Janeiro, até o Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul.Por Flipar
O Caminho é uma iniciativa do Movimento Borandá com WWF-Brasil, envolvendo parceiros públicos e privados na preservação. A trilha é inspirada na Appalachian Trail, o Caminho dos Apalaches (foto), que liga a Georgia ao Maine, nos EUA, com 3,5 mil km de extensão.
O Caminho da Mata Atlântica passa por mais de 130 áreas protegidas, diversas comunidades indígenas e une trilhas históricas. As principais são o Caminho do Itupava (PR), Caminhos do Mar (SP), Caminho de Mambucaba (SP/RJ) e a Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ).
O Caminho do Itupava, no Paraná, liga Curitiba a Morretes. Aberta no século XVII por indígenas e mineradores, a trilha foi calçada depois por escravos. Hoje é um sítio arqueológico na Floresta Atlântica.
Os Caminhos do Mar são o nome genérico para as vias que ligam o litoral ao planalto paulista, pela Serra do Mar. O percurso inclui monumentos históricos como a Trilha dos Tupiniquins, a Calçada do Lorena, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e a Via Anchieta.
O Caminho de Mambucaba, conhecido como Trilha do Ouro, começa no parque em São José do Barreiro (SP) e vai até o Sertão de Mambucaba, em Angra dos Reis (RJ). A trilha tem ruínas de antigas construções, trechos em pedras dos tempos da Monarquia e várias cachoeiras.
A Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ) permite a contemplação de montanhas da Serra dos Órgãos. A região inclui vegetação semelhante à dos Andes. Para muitos, é o local para trekking mais bonito do Brasil, com paisagens de nuvens que se alternam com o tempo limpo.
O longo Caminho da Mata Atlântica vai percorrendo também o litoral, passando por praias, com belos visuais das ilhas Grande (RJ), Bela (SP – foto), Ilha do mel (PR) e Ilha de Santa Catarina (RS).
O trajeto é planejado para ser percorrido principalmente a pé. Mas há trechos em que podem ser usadas bicicletas. E em outros as pessoas podem pegar barcos para conhecerem as ilhas incluídas na trilha ecológica.
A Ilha Grande (RJ) faz parte do município de Angra dos Reis. É a maior ilha do RJ e a 6ª maior do Brasil. Tem restingas, mangues, penínsulas, enseadas. E o famoso Pico do Papagaio (foto). Seu principal vilarejo é a Vila do Abraão, com 3 mil habitantes.
A Ilha Bela (SP) é um município-arquipélago, formado por 19 ilhas, ilhotas e lajes. Tem uma paisagem acidentada, com maciços e penínsulas, Pesquisas arqueológicas comprovaram que a região era habitada antes da colonização europeia.
A Ilha do Mel (PR) fica no município de Paranaguá. Tem 25 km de praias desertas ou pouco habitadas. A população vive em pequenas vilas. Para favorecer a preservação, o número de visitantes é limitado a 5 mil por dia.
A Ilha de Santa Catarina faz parte de Florianópolis e é a maior de um arquipélago formado por mais de 30 ilhas. Ela é ligada ao continente por três pontes. A Hercílio Luz (foto) é a mais famosa. O ponto culminante é o morro do Ribeirão da Ilha (532m).
Voluntários se uniram a projeto e participam de atividades de preservação e educação, em conjunto cm montanhistas, ambientalistas e pesquisadores.
Um dos principais objetivos é o engajamento para ações de conscientização que ajudem na preservação da fauna e da flora.
Mais de 3 mil voluntários já foram conquistados. Eles recebem orientações e treinamento para as ações na floresta.
Uma das tarefas é sinalizar a trilha de forma correta para que as pessoas possam percorrer o caminho em segurança.
Eles usam estêncil para aplicar uma pintura rústica. E fica mais fácil carregar o material para a sinalização sem prejudicar a natureza.
Os sinais indicam se os participantes das trilhas estão indo para o norte ou o sul nas rotas principais. E também orientam sobre percursos secundários.
Iniciativas de preservação são fundamentais, pois a Mata Atlântica, devido principalmente a ações criminosas humanas, só possui hoje cerca de 12% da cobertura vegetal original.
Em 2020, o Caminho da Mata Atlântica foi escolhido pelo jornal New York Times como um dos 52 melhores destinos para viagem no mundo. Um lugar especial na lista dos que devem ser visitados no planeta.
O New York Times ressaltou que a Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais ricos da Terra e que a criação da trilha é um esforço que serve para “inspirar, encantar e motivar a explorar o mundo”.