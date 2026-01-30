Galeria

Cidade goiana abriga maior reserva de cristais do planeta

De acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil, o Brasil está no topo do ranking quando se trata das nove áreas globais onde são encontradas pedras preciosas.

Por Flipar
Flickr Lígia

Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.

Prefeitura Municipal de Cristalina

Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.

Luiz De Aquino - Wikimédia Commons

Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília.

Reprodução - Prefeitura de Cristalina

A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético.

Reprodução Globoplay

Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos.

Youtube Canal Wagnr Dco

Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas.

Youtube Canal Marli Almeida

Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas.

Collemes - Wikimédia Commons

Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo.

Reprodução Globoplay

A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro.

Collemes - Wikimédia Commons

Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios. Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público.

Prefeitura Municipal de Cristalina

A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro.

Flickr Luiz Gentile

A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região.

Site Governo Federal

Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido.

wikimedia commons Denis A. C. Conrado

A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica.

Youtube Canal Wagnr Dco

As visitas Ã s reservas sÃ£o limitadas a grupos de atÃ© 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedÃªncia.

Flickr Sergio Falcetti

Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo.

wikimedia commons Marco Hazard

Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica. Eles também são considerados objetos de beleza e mistério.

Prefeitura Municipal de Cristalina

Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região.

Flickr Ricardo Moura

O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra.

Flavia Cristina Lemes de Oliveira - Wikimédia Commons

Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu, que é uma espécie de símbolo da cidade.

Collemes - Wikimédia Commons

Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948.

Collemes - Wikimédia Commons

Veja Mais