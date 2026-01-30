Cidade goiana abriga maior reserva de cristais do planeta

De acordo com informações do Serviço Geológico do Brasil, o Brasil está no topo do ranking quando se trata das nove áreas globais onde são encontradas pedras preciosas.Por Flipar
Essa liderança não é apenas em termos de quantidade produzida, mas também em relação à grande variedade de gemas valiosas que estão presentes em território nacional.
Para entender melhor a magnitude da produção brasileira, basta considerar que somente o estado de Minas Gerais é responsável por aproximadamente um quarto de todas as gemas extraídas ao redor do mundo.
Entretanto, a maior reserva mundial de cristais está localizada em Cristalina, situada a 130 km da capital Brasília.
A cidade tornou-se famosa por abrigar a maior concentração de cristais de rocha do planeta e, por conta disso, passou a ser reconhecida como um grande pólo energético.
Por consequência, Cristalina ganhou fama por ser o principal lugar onde mais se explora a venda de pedras e cristais preciosos e os considerados semipreciosos.
Os turistas que vão à Cristalina podem encontrar cristais de muitos tipos: pequenos, grandes, de todas as cores e formas.
Alguns cristais famosos que podem ser encontrados na cidade são safiras, topázios azuis, ametistas e turmalinas.
Quem visita as minas de cristais legalizadas, pode cavar e pegar suas próprias pedras brutas direto do solo.
A cidade de Cristalina foi encontrada quando os Bandeirantes estavam à procura de minerais como esmeraldas e ouro.
Atualmente, Cristalina tem quatro locais onde se exploram minérios. Esses locais têm permissão do governo para funcionar e são abertos ao público.
A primeira reserva foi descoberta em 1974 e nela puderam ser encontrados cristais de quartzo gigantes que atingiam até 10m de comprimento e 1m de diâmetro.
A cidade conta ainda com cerca de 500 hectares de cerrado da própria região.
Os cristais foram formados há cerca de 300 milhões de anos, em um ambiente subterrâneo quente e úmido.
A reserva é considerada uma das maravilhas naturais do mundo se tornou um importante centro de pesquisa científica.
As visitas Ã s reservas sÃ£o limitadas a grupos de atÃ© 10 pessoas e devem ser agendadas com antecedÃªncia.
Os cristais crescem lentamente, um átomo de cada vez, e podem levar milhões de anos para atingir seu tamanho máximo.
Os cristais de Cristalina são usados para uma variedade de propósitos, incluindo joalheria, decoração e pesquisa científica. Eles também são considerados objetos de beleza e mistério.
Além de tudo, a área de proteção natural na cidade faz um trabalho constante para manter os animais e as plantas que fazem parte da região.
O lugar é incrível para quem adora cachoeiras, caminhadas e até para quem quer entender mais sobre como se tiram os cristais da terra.
Um dos pontos mais conhecidos de Cristalina é a Pedra do Chapéu, que é uma espécie de símbolo da cidade.
Outro destino popular de Cristalina é a Igreja São Sebastião dos Cristais, construída em 1948.