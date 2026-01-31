Além das aves: a diversidade das cristas no mundo animal

Alguns animais possuem cristas, estruturas corporais que apresentam funções variadas de acordo com o grupo e o ambiente em que vivem. Essas formações podem surgir na cabeça, no dorso ou ao longo do corpo e estão ligadas à comunicação visual, à adaptação ao meio e ao comportamento social.

Em muitas espécies, a crista atua como sinal de alerta, elemento de reconhecimento entre indivíduos ou mecanismo de regulação da temperatura corporal. Sua presença também pode indicar vigor físico e bo Por Flipar