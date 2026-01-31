Plantas que se destacam pelas belas folhagens

As plantas de folhagem se destacam principalmente pela diversidade de formas, tamanhos e funções de suas folhas. Elas podem ser largas ou estreitas, lisas ou recortadas, rígidas ou delicadas, com padrões que variam entre manchas, listras e bordas contrastantes.

Essa variedade visual permite inúmeras combinações decorativas em jardins, varandas e ambientes internos.

As folhas cumprem papéis essenciais, como a fotossíntese, a respiração e a regulação da água, além de ajudarem na pr Por Flipar