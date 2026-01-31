Temperos e especiarias: um toque especial na Gastronomia

A variedade de temperos e especiarias no mundo é resultado de séculos de cultivo, comércio e tradição culinária. Eles podem ser obtidos de folhas, sementes, raízes, cascas e frutos, o que explica suas diferentes formas, aromas e intensidades. Algumas especiarias possuem sabor suave e apenas realçam o gosto dos alimentos, enquanto outras são marcantes e definem o perfil de uma receita.

Suas origens estão ligadas a regiões onde o clima e o solo favorecem o desenvolvimento de plantas arom Por Flipar