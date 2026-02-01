Dormir ouvindo barulho causa problema? Os limites do som para o sono

Dormir ouvindo sons, músicas ou vozes é um hábito comum para muitas pessoas. Em alguns casos, a prática ajuda a relaxar e facilita o início do sono.Por Flipar
O cérebro, porém, não “desliga” completamente durante a noite. Mesmo dormindo, ele continua processando estímulos sonoros ao redor.
Sons constantes e previsíveis tendem a interferir menos no descanso. É o caso de ruído branco, chuva ou ventilador.
Já vozes, diálogos e letras de músicas exigem mais atenção cerebral. Esses estímulos ativam áreas ligadas à linguagem e à memória.
Por isso, dormir com podcasts, séries ou rádio pode deixar o sono mais superficial. O corpo descansa, mas o cérebro permanece parcialmente alerta.
Esse estado favorece microdespertares ao longo da noite. Muitas vezes a pessoa não acorda totalmente, mas o sono perde qualidade.
O volume do som é um fator decisivo. Quanto mais alto, maior a chance de interrupções no ciclo do sono.
Sons suaves e contínuos costumam ser menos prejudiciais. Eles ajudam a mascarar barulhos externos que poderiam acordar a pessoa. Uma noite chuvosa com barulho da água pode ser relaxante.
Em pessoas ansiosas, ouvir algo pode reduzir pensamentos acelerados. Nesse caso, o som funciona como uma distração calmante. Por isso, há pessoas que deixam o ventilador ligado, mesmo em dias frios. O aparelho pode ficar virado para outro lado, mas o barulhinho é bom.
Ainda assim, o hábito pode se tornar uma dependência para dormir. Sem o estímulo sonoro, o cérebro passa a ter dificuldade de relaxar.
Especialistas indicam programar desligamento automático do áudio. Isso evita estímulos contínuos durante as fases mais profundas do sono.
Fones de ouvido não são recomendados para uso prolongado durante a noite. Além do desconforto, podem causar irritações e infecções no ouvido.
Avaliar como é o despertar ajuda a identificar impactos. Cansaço matinal pode indicar que o som está atrapalhando mais do que ajudando.
O ideal é que o sono aconteça em ambiente silencioso e estável. É nessa condição que o cérebro alcança descanso completo e reparador.