Lei para pedestres na Eslováquia vira piada nas redes

O Parlamento da Eslováquia aprovou uma lei inusitada que chamou a atenção de turistas e moradores do país europeu.
A partir de janeiro de 2026, haverá um limite de velocidade de 6 quilômetros por hora nas calçadas de áreas urbanas.
O curioso Ã© que a limitaÃ§Ã£o se estenderÃ¡ a patinetes elÃ©tricas, ciclistas e… pedestres.
A medida, proposta pelo deputado ?ubomír Vážny, busca reduzir acidentes em vias compartilhadas, mas virou alvo de críticas e piadas nas redes sociais.
A nova regra chegou a ser chamada de “absurda” pela oposição, especialmente devido à ausência de clareza sobre como o limite seria fiscalizado.
O próprio Ministério do Interior sugeriu que seria mais sensato proibir os patinetes nas calçadas.
Nas redes, internautas ironizaram que até dar aquela famosa “corridinha” para pegar o ônibus poderia gerar uma multa.
A Eslováquia, cujo nome oficial é República Eslovaca, é um país da Europa Central com cerca de 5,7 milhões de habitantes.
O país não tem saída para o mar e faz fronteira com a República Tcheca e Áustria a oeste, Polônia a norte, Ucrânia a leste e Hungria a sul.
Sua capital é Bratislava, que é conhecida por ser a única capital do mundo a fazer fronteira com dois países: Áustria e Hungria.
Uma atração curiosa da cidade é a famosa estátua de um operário saindo de um bueiro, conhecida como ?umil.
O território eslovaco é predominantemente montanhoso, marcado pela presença da cordilheira dos Cárpatos, onde se encontram os picos elevados das montanhas Tatra.
Essa região dos Tatras é popular por suas trilhas, estações de esqui e lagos glaciais, sendo um destino popular para turismo de natureza.
A Eslováquia também abriga inúmeras cavernas, algumas reconhecidas como Patrimônio Mundial, como Dobsinská Ice Cave, conhecida por suas formações de gelo.
O país é conhecido pela alta escolarização de sua população e desfruta de um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito elevado.
Outro sÃmbolo do paÃs sÃ£o as centenas de castelos, incluindo o Castelo de Bratislava e o Castelo de SpiÅ¡, um dos maiores da Europa.
A cultura eslovaca é fortemente influenciada por tradições folclóricas, música típica com instrumentos como a fujara (um tipo de flauta de madeira considerada patrimônio cultural pela UNESCO).
A independência da Eslováquia como Estado soberano ocorreu pacificamente em 1º de janeiro de 1993, com a divisão do território em dois países, Eslováquia e República Tcheca.
A economia eslovaca é considerada uma das mais industrializadas da Europa Central. O país é membro da União Europeia desde 2004 e tem o euro como moeda oficial.
O país também é conhecido pela boa qualidade dos seus vinhos e cervejas locais, com destaque para a região vinícola de Tokaj.