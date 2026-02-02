Emirates mostra a evolução dos uniformes de sua tripulação em 4 décadas

Em comemoração aos seus 40 anos de fundação, a companhia aérea Emirates compartilhou um vídeo em suas redes sociais com um panorama da evolução do uniforme de sua tripulação de cabine desde 1985, ano de seu primeiro voo, até os dias atuais.Por Flipar
Os trajes são um reflexo da identidade cultural dos Emirados Árabes Unidos, sede da empresa, e da elegância que se tornou marca registrada do serviço a bordo da empresa.
Desde o início, as cores e os cortes escolhidos buscavam representar as paisagens e a herança do país árabe, ao mesmo tempo em que priorizavam o conforto e a durabilidade indispensáveis para jornadas longas. Veja a seguir os períodos que a empresa destacou em sua publicação!
1985 – O primeiro uniforme da Emirates, usado por apenas 80 tripulantes, refletia o espírito exuberante da década de 1980. Em tons de vermelho e dourado, o conjunto trazia jaquetas bege-areia que representavam as dunas do deserto.
Para as mulheres, a combinação incluía saia reta, blusa creme e o inconfundível chapéu vermelho adornado pelo logotipo árabe da companhia. Já os homens vestiam ternos cinzas com gravatas vermelhas, compondo um visual clássico e harmonioso.
1987 – Dois anos depois, a Emirates atualizou o figurino, introduzindo paletós bege trespassados com botões dourados e saias mais longas com pregas acentuadas. O chapéu vermelho com véu, já icônico, foi mantido, e os comissários continuaram com o traje anterior.
Nessa época, surgiu também o chamado “Safári de Verão”, um vestido leve criado para enfrentar as altas temperaturas da região. Na Primeira Classe, as tripulantes passaram a usar o tradicional thoub, vestido árabe utilizado para servir café e tâmaras, reforçando o vínculo com a cultura local.
1997 – Com o crescimento internacional da Emirates, o uniforme passou a ter um toque de alta costura. O estilista espanhol Paco Rabanne foi convidado para redesenhar as peças, incorporando linhas mais limpas e modernas. As comissárias ganharam jaquetas ajustadas com gola mandarim e blusas de tecido jacquard, enquanto os homens adotaram jaquetas azul-marinho combinadas com calças bege e sapatos marrons.
2008 – Com a chegada do Airbus A380 à sua frota, a Emirates apresentou um uniforme redesenhado por sua equipe interna em parceria com a marca britânica Simon Jersey. Mantendo as cores clássicas, o traje ganhou risca de giz e pregas que revelavam discretamente o vermelho característico da companhia. O chapéu foi redesenhado em formato de asa, com o logotipo aplicado lateralmente, enquanto os acessórios adotaram tons bordô.
2023 – A mais recente atualização priorizou o conforto sem abrir mão da sofisticação. As tripulantes passaram a contar com uma linha de 15 modelos de calçados de couro, produzidos na Espanha, que combinam estilo e ergonomia. Homens e mulheres podem escolher entre diferentes formatos e alturas, garantindo um caimento perfeito.
Bolsas e cintos de couro vermelho foram incorporados ao figurino, reforçando o vermelho como a cor-símbolo da marca e criando uma harmonia visual com as pregas das saias e outros acessórios.
Hoje, o uniforme é usado por cerca de 25 mil tripulantes que representam a Emirates em mais de 140 destinos ao redor do mundo.
Com sede em Dubai, nos Emirados Ãrabes Unidos, a Emirates Ã© um dos maiores sÃmbolos da aviaÃ§Ã£o moderna e um exemplo de como uma companhia criada de forma modesta pode se transformar em uma potÃªncia global.
Fundada em 1985 com apoio da família real de Dubai, a empresa iniciou suas operações com apenas dois aviões alugados – um Airbus A300 e um Boeing 737 – e realizou seu primeiro voo em 25 de outubro daquele ano, ligando Dubai a Karachi, no Paquistão, e Mumbai, na Índia.
Nos anos seguintes, a companhia avançou rapidamente, ampliando sua malha aérea e consolidando Dubai como um dos mais importantes centros de conexão do mundo.
A Emirates foi pioneira em oferecer sistemas de entretenimento individual em todas as classes, suítes privativas na primeira classe e um padrão de hospitalidade inspirado na tradição árabe, que se tornou marca registrada da companhia.
O conforto a bordo, aliado ao serviço atento da tripulação, reforçou a imagem de luxo e excelência que a empresa sustenta até hoje.
Ao longo das décadas, a Emirates também se destacou por operar uma das frotas mais modernas e jovens do mundo, composta majoritariamente por aeronaves de grande porte e longo alcance, como o Boeing 777 e o Airbus A380 — este último transformado em um ícone da marca como maior avião de passageiros do mundo.
A empresa também possui uma divisão de transporte de carga, a Emirates SkyCargo, que reforça o papel da companhia no comércio internacional.
A empresa é uma das principais embaixadoras da imagem de Dubai como cidade global e inovadora, além de ser uma das marcas mais reconhecidas do planeta, presente em grandes eventos esportivos e culturais.
A Emirates é patrocinadora de grandes clubes de futebol da Europa, como Benfica, Lyon, Milan, Real Madrid e Arsenal. Com o clube inglês, a empresa tem acordo em que batiza o estádio em Londres.