Flores preferidas dos beija-flores: o que elas têm de peculiar?

Na Natureza existem flores que atraem os beija-flores com maior frequência, sendo as preferidas dessas belas aves. Saiba quais são as flores e por quê.
Os beija-flores são atraídos pelo hibisco devido às suas flores grandes, coloridas e tubulares, que oferecem abundância de néctar. Seu formato facilita o acesso para os bicos longos dessas aves, tornando-se uma fonte energética ideal.
A camarão-vermelho chama a atenção por suas brácteas pendentes e coloridas, além de oferecer néctar em grande quantidade. As flores tubulares são perfeitamente adaptadas ao bico dos beija-flores.
A lavanda, embora não tenha flores tubulares, atrai os beija-flores pelo aroma intenso e pequenas quantidades de néctar. Seu formato permite que as aves se alimentem de várias flores rapidamente.
A Odontonema atrai beija-flores devido à sua abundante produção de néctar e flores vibrantes, que oferecem fonte de energia. Eles são especialmente atraídos pelas cores vermelha e laranja, que indicam presença de néctar. O formato tubular das flores também facilita o acesso do beija-flor ao néctar, estimulando a polinização.
As salviais são altamente procuradas por suas flores vermelhas e tubulares, que fornecem néctar abundante. Além disso, suas cores vivas chamam a atenção dos beija-flores à distância.
A Hamelia patens possui flores laranjas e tubulares, ideais para o bico longo dos beija-flores. Seu néctar abundante e fácil acesso garantem visitas frequentes dessas aves.
A petúnia atrai beija-flores por suas cores vibrantes e néctar acessível. Suas flores abertas permitem uma alimentação rápida e eficiente para as aves.
A trombeta-chinesa oferece flores grandes e tubulares, que acumulam néctar em abundância. Sua cor laranja intensa atrai os beija-flores, que se alimentam com facilidade.
O brinco-de-princesa é apreciado pelos beija-flores por suas flores pendentes e tubulares, ricas em néctar. Seu formato facilita o acesso enquanto as aves se mantêm suspensas no ar.
O ipê-de-jardim destaca-se por suas flores amarelas e tubulares, que acumulam néctar em grande quantidade. Sua coloração viva é um atrativo visual irresistível para os beija-flores.
A flor-de-são-joão é conhecida por suas flores laranjas tubulares, que oferecem néctar protegido. Seu formato pendente facilita a alimentação dos beija-flores em pleno voo.
O agapanto apresenta várias flores pequenas em hastes longas, oferecendo múltiplas fontes de néctar. Esse arranjo permite que os beija-flores se alimentem de várias flores em sequência.
A alamanda atrai beija-flores com suas flores amarelas e tubulares, ricas em néctar. Seu formato facilita o acesso, garantindo visitas constantes das aves.
O malvavisco mantém suas flores parcialmente fechadas, protegendo o néctar e atraindo beija-flores com bicos longos. Sua coloração vermelha também é um atrativo natural.
A grevílea oferece inflorescências ricas em néctar, ideais para beija-flores. Suas flores pendentes permitem uma alimentação segura enquanto as aves se mantêm suspensas.
Portanto, beija-flores têm preferência por flores com certas características que exercem atração sobre eles. Resumindo, são três aspectos bem relevantes.
Cores vivas (vermelho, laranja, amarelo): Beija-flores têm preferência por cores brilhantes que contrastam com o ambiente.
Néctar abundante: Beija-flores têm metabolismo acelerado e precisam de uma dieta rica em energia.
Acesso facilitado: Flores tubulares têm formato que facilita o acesso ao néctar com seus bicos longos. Flores pendentes ou que permitem pouso facilitam a alimentação.