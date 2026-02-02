MERCADO DE TRABALHO

As profissões mais promissoras e as mais ameaçadas em 2026

A pedido do Correio, o ChatGPT Premium pontuou o impacto da IA Generativa no Brasil. Para a análise, foi pedido à ferramenta que elaborasse um ranking com base em uma pesquisa detalhada sobre o cenário do mercado de trabalho

Por Correio Braziliense
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Profissões mais promissoras

Entre as carreiras com maior potencial de crescimento até 2026, destacam-se:

 Reprodução/Freepik

Especialista em segurança de IA

Focado na proteção de modelos contra falhas, manipulações e ameaças cibernéticas, diante do aumento de ataques e vazamentos de dados.

Reprodução/Freepik

Arquiteto(a) de automação e agentes de IA

Profissional responsável por criar agentes capazes de executar tarefas de ponta a ponta, especialmente em setores como bancos, varejo e agronegócio, sempre sob supervisão humana.

Reprodução/Freepik

Especialista em Governança e Compliance de IA

Atuação fundamental em áreas reguladas, como saúde e finanças, para mitigar riscos éticos, realizar auditorias e garantir o uso responsável da tecnologia.

Reprodução/Freepik

Gestor(a) de produto de IA

Responsável por transformar soluções tecnológicas em ganhos concretos de produtividade e receita para as empresas.

Reprodução/Freepik

Curador(a) e avaliador(a) de dados

Profissional dedicado a assegurar a qualidade e confiabilidade dos dados que alimentam sistemas de IA, enfrentando um dos principais gargalos do mercado brasileiro.

Reprodução/Freepik

Profissões mais ameaçadas

Em contrapartida, funções operacionais e repetitivas tendem a perder relevância de forma acelerada. Entre as mais impactadas estão:

Reprodução/Freepik

Atendimento básico e call center de nível 1

Chatbots e assistentes virtuais já conseguem resolver grande parte das demandas simples.

Reprodução/Freepik

Entrada de dados e backoffice operacional

Atividades altamente repetitivas passam a ser automatizadas, desde a extração até a organização das informações.

Reprodução/Freepik

Produção de conteúdo genérico

A geração automática de textos simples e descrições em grande escala reduz o valor econômico desse tipo de trabalho.

Reprodução/Freepik

Rotinas administrativas padronizadas

Processos como controle de agendas e elaboração de relatórios tendem a ser automatizados, especialmente em pequenas e médias empresas.

Reprodução/Freepik

Revisão documental repetitiva

Áreas jurídica e contábil devem enfrentar redução de demanda, com IAs realizando leitura, classificação e resumo de documentos.

Reprodução/Freepik

Veja Mais

Saiba Mais