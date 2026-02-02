As profissões mais promissoras e as mais ameaçadas em 2026

Entre as carreiras com maior potencial de crescimento até 2026, destacam-se:Reprodução/Freepik
Focado na proteção de modelos contra falhas, manipulações e ameaças cibernéticas, diante do aumento de ataques e vazamentos de dados.Reprodução/Freepik
Profissional responsável por criar agentes capazes de executar tarefas de ponta a ponta, especialmente em setores como bancos, varejo e agronegócio, sempre sob supervisão humana.Reprodução/Freepik
Atuação fundamental em áreas reguladas, como saúde e finanças, para mitigar riscos éticos, realizar auditorias e garantir o uso responsável da tecnologia.Reprodução/Freepik
Responsável por transformar soluções tecnológicas em ganhos concretos de produtividade e receita para as empresas.Reprodução/Freepik
Profissional dedicado a assegurar a qualidade e confiabilidade dos dados que alimentam sistemas de IA, enfrentando um dos principais gargalos do mercado brasileiro.Reprodução/Freepik
Em contrapartida, funções operacionais e repetitivas tendem a perder relevância de forma acelerada. Entre as mais impactadas estão:Reprodução/Freepik
Chatbots e assistentes virtuais já conseguem resolver grande parte das demandas simples.Reprodução/Freepik
Atividades altamente repetitivas passam a ser automatizadas, desde a extração até a organização das informações.Reprodução/Freepik
A geração automática de textos simples e descrições em grande escala reduz o valor econômico desse tipo de trabalho.Reprodução/Freepik
Processos como controle de agendas e elaboração de relatórios tendem a ser automatizados, especialmente em pequenas e médias empresas.Reprodução/Freepik
Áreas jurídica e contábil devem enfrentar redução de demanda, com IAs realizando leitura, classificação e resumo de documentos.Reprodução/Freepik