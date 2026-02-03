Galeria

Raças de cavalo valorizadas pelo mundo

Seja para transporte, passeio ou esporte, o cavalo é um animal que sempre foi aliado dos homens. É admirado, útil e considerado um ótimo parceiro.

Os cavalos começaram a ser domesticados por volta de 4.000 a.C. E até hoje estão presentes no dia a dia de milhões de pessoas.

Existem algumas raças que são muito apreciadas pelo mundo devido ao seu porte, beleza e resistência. Veja algumas que costumam chamar atenção e que são bastante valorizadas.

Clydesdale – Originário da Escócia.

Muito usado como cavalo de tração, também é indicado para equitação terapêutica. Mede, em média, 1.60m de altura. Sua pelagem varia de cor, mas geralmente em tons escuros. Tem temperamento equilibrado. Popular na Austrália, Nova Zelândia, EUA e Canadá.

Gypsy Vanner – Chamado de Cavalo Cigano no Brasil.

Foi difundido por ciganos nativos do Reino Unido. Tem músculos fortes, ideais para tração. Sua cor mais comum é preto com partes brancas, crina longa e pelagem nas pernas e patas.

Paint Horse – Originário dos EUA

Muito usado em fazendas, pois tem uma compleição óssea e muscular forte e balanceada. Também apreciado para a prática de esportes. Paint é pintura em inglês. E as manchas brancas dão o tom do nome do animal.

Frísio – Originário da Holanda.

É um cavalo gracioso e ágil. Tem uma crina frisada, bem elegante. Muito usado na Europa medieval. A raça é adequada para adestramento e muito boa para hipismo.

Morgan – Originário dos Estados Unidos.

Essa raça pode ter diversas cores . É conhecida pela versatilidade. Durante a Guerra Civil Americana, foi usado como cavalo de instrutor.

Haflinger – Originário da Áustria e da Itália.

Essa raça não é muito grande (varia de 1,37 a 1,52m) . Tem crina macia que não se destaca nos filhotes, mas ganha exuberância nos adultos. Seu galope é enérgico e elegante. Sempre na cor caramelo ou castanho. Perfeitos para equitação, adestramento e arreio.

Andaluz – Originário da Península Ibérica, também chamado de Kings

Considerado o mais antigo cavalo de sela do mundo. Muito usado em monarquias e impérios ao longo da história. Chegou às Américas com os colonizadores. Tem harmonia no corpo, resistência e inteligência.

Mangalarga Marchador – Originário do Brasil , é fruto do cruzamento de cavalos portugueses (que vieram para o Brasil com a Corte no século XIX) e cavalos das fazendas do sul de Minas Gerais.

Tem porte médio, é ágil, vigoroso e tem pele lisa e pelos finos, sedosos. Seu temperamento é dócil, bom para cavalgadas.

Marwari – Originário da Índia. Era considerado divino na região de Marwar. É descendente de cavalos de guerra que serviram aos nobres da Índia feudal.

Suas orelhas são voltadas para cima. Essa raça pode ser de várias cores. Consegue se movimentar em quase 360 graus. Muito articulados, equilibrados, fortes e valentes. Adaptam-se a condições ambientais diferentes.

Mustang – Comum nos EUA, é descendente de cavalos europeus levados para a América por conquistadores espanhóis e portugueses.

Essa raça é rápida, forte e bem resistente. São cavalos bravos, com um coice cuja impacto pode equivaler a uma tonelada. E sua visão é boa. Eram muito usados por índios.

