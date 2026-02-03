M. Night Shyamalan se declara a brasileiro indicado ao Oscar: ‘Brilhante irmão’

O diretor M. Night Shyamalan, conhecido pelo filme “O Sexto Sentido”, fez uma homenagem nas redes sociais ao brasileiro Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de Melhor Fotografia por “Sonhos de Trem”.Por Flipar
Shyamalan, que irá trabalhar ao lado do brasileiro em seu próximo filme, “Remain”, se referiu a Veloso como seu “brilhante irmão”.
M. Night Shyamalan nasceu em 6 de agosto de 1970, na pequena cidade de Mahé, na Índia, e é naturalizado americano, pois cresceu no subúrbio da Filadélfia. Desde adolescente, queria ser cineasta e rodava filmes amadores.
Ele se formou na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, onde desenvolveu seu estilo autoral.
Antes de “explodir” em Hollywood, Shyamalan dirigiu “Olhos Abertos”, de 1998, que não teve grande repercussão. Na trama, um garoto de 10 anos começa a questionar o sentido da vida após a morte do avô.
Sua fama foi alcançada de vez em 1999, após o lançamento de “O Sexto Sentido”, filme conhecido por ter uma das maiores reviravoltas da história do cinema.
Pelo longa, Shyamalan recebeu duas indicações ao Oscar: Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.
Em seguida, veio o elogiado “Fragmentado”, de 2016, continuação direta de “Corpo Fechado”. A conexão culminou em “Vidro”, de 2019, que encerrou a trilogia.
Shyalaman ainda dirigiu “Tempo”, de 2021, “Batem à Porta”, de 2023, e “Armadilha”, de 2024, todos com críticas mistas.
Uma curiosidade interessante é que o diretor sempre faz alguma aparição em seus próprios filmes. Em “O Sexto Sentido”, por exemplo, ele interpretou um médico.
Desde 1992, o cineasta é casado com Bhavna Vaswani, com quem tem três filhos. Eles se conheceram na na Universidade de Nova York.