Eugene Sandow: conheça o ‘pai do fisiculturismo moderno’

Atletas altamente dedicados que competem em busca do físico mais bonito e definido. Essa é a definição básica do fisiculturismo, que começou no século 19. Descubra mais nesta galeria!Por Flipar
Considerado o “pai do fisiculturismo moderno”, Eugene Sandow foi um forte homem alemão que popularizou a ideia de exibir o físico muscular. Em 1891, ele organizou a primeira competição de fisiculturismo em Londres, e a sua imagem tornou-se sinônimo de força e estética corporal.
Durante a primeira metade do século 20, o fisiculturismo começou a se profissionalizar nos Estados Unidos. A International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB) foi fundada em 1946, criando uma plataforma internacional para competições.
Competições de fisiculturismo começaram a se organizar, como o Mister Universo da Associação Nacional de Fisiculturistas Amadores (NABBA), em 1948.
Considerada a “era dourada” do fisiculturismo, a década de 1970 viu o surgimento de figuras icônicas como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu e Lou Ferrigno.
Criado em 1965, o “Mr. Olympia” tornou-se o evento de maior prestígio no fisiculturismo profissional. Com o passar dos anos, o fisiculturismo continuou a evoluir, com competições tornando-se mais sofisticadas e profissionais.
Com o passar dos anos, o fisiculturismo se diversificou, com a inclusão de novas categorias como a “Men’s Physique” e a “Women’s Bikini”, que oferecem opções para atletas com diferentes tipos de corpo.
Em fevereiro de 2024, o brasileiro Ramon Dino foi vice-campeão mundial no “Arnold Classic Ohio”, segundo evento mais prestigiado do mundo do ramo, ficando atrás apenas do Mr. Olympia.
Ramon, que já havia sido campeão em 2023, disputou na categoria “Classic Physique” e perdeu a primeira colocação para o holandês Wesley Vissers (à direita).
O atleta de 29 anos e é conhecido como “Dinossauro do Acre”, em referência ao estado onde nasceu. Foi quarto colocado do Mr. Olympia, em Las Vegas, nos EUA. Campeão no Mr. Olympia Brasil 2024, em São Paulo, garantindo uma vaga para disputar o Mr. Olympia 2025
Na modalidade feminina, a brasileira Francielle Mattos, conhecida como “Ferrari Humana”, bateu a compatriota Isabelle Pereira Nunes e conquistou o título na categoria “Wellness”.
“Eu não posso acreditar que estou em frente ao maior ídolo do bodybuilding. Eu sonhei com este momento. Eu estou muito emocionada”, disse Francielle ao receber o prêmio das mãos de Arnold Schwarzenegger, responsável pelo evento.
A brasileira já é considerada um fenômeno da categoria, sendo inclusive a atual tricampeã do “Mrs. Olympia”, principal competição da modalidade.
Outra categoria de destaque para os brasileiros foi a “Men’s Physique Pro”, na qual três representantes nacionais subiram ao pódio: Diogo Montenegro (1º lugar), Vinicius Mateus (2º) e Vitor Chaves (3º).
Em outra categoria, conhecida como “Wheelchair” — específica para cadeirantes –, o brasileiro Josué Fabiano, mais conhecido como “Gorila Albino”, conquistou a 3ª colocação.
Disputada anualmente, a “Arnold Classic” é uma competição de fisiculturismo profissional realizada em homenagem ao ex-fisiculturista e ator Arnold Schwarzenegger.
Desde quando foi criada, em 1989, a modalidade é referência para a IFBB Pro League (Liga de Fisiculturismo Profissional) e já contou com eventos na Austrália, Reino Unido, alguns países da África e até no Brasil.
Atualmente, a competição conta com sete categorias no total. Essa foi a 35ª edição do evento.
Além disso, o “Arnold Classic” faz parte do “Arnold Sports Festival”, um evento multiesportivo que também engloba outras modalidades esportivas, como “strongman” e “bodybuilding”.
A principal diferença entre o Arnold Classic e o Mr. Olympia está na organização e nos promotores: enquanto a primeira é organizada pelo próprio ator e sua equipe, a segunda é organizada pela International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) e pela Weider Publications.
Os critérios de julgamento são semelhantes em ambos os eventos, mas há algumas diferenças sutis. O Mr. Olympia tende a dar mais ênfase ao tamanho e à massa muscular, enquanto o Arnold Classic valoriza mais a simetria, a proporção e a estética geral.
Como fisiculturista, Arnold Schwarzenegger faturou sete vezes o Mr. Olympia, recorde que vigorou até o norte-americano Lee Haney vencer oito vezes seguidas, de 1984 a 1991.
Depois dele, outro norte-americano também acabou vencendo oito vezes o Mr. Olympia foi Ronnie Coleman, conhecido como “The King” (“O Rei”).