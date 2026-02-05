Capital do Amendoim brasileiro fica em São Paulo e concentra grande parte da produção

O Brasil produz atualmente cerca de 1,1 milhão de toneladas de amendoim por safra, segundo estimativas recentes do setor agrícola. A cultura cresce de forma contínua, impulsionada por tecnologia, rotação com a cana-de-açúcar e aumento da demanda externa.Por Flipar
Do total produzido, aproximadamente 30% sao destinados à exportação, colocando o país entre os principais fornecedores mundiais do grão. Os embarques brasileiros atendem mercados como Europa e Ásia, tanto para consumo direto quanto para a indústria alimentícia.
Os maiores produtores de amendoim estão concentrados no estado de São Paulo, responsável por mais de 85% da produção nacional. A força do setor paulista se deve à tradição agrícola, infraestrutura logística e presença de cooperativas e agroindústrias.
Dentro desse cenário, o grande destaque é Jaboticabal, reconhecida oficialmente como Capital Estadual do Amendoim. O município se tornou referência pela produção expressiva, pela realização de eventos técnicos e pela importância econômica da cultura na região.
Apreciado por muitos brasileiros como petisco, o amendoim oferece benefícios à saúde quando consumido in natura ou minimamente processado. É um alimento que repõe a energia sem custar muito, mas deve ser consumido com moderação.
Rico em minerais, fibras, vitaminas e gorduras saudáveis, também é uma valiosa fonte de proteína vegetal, zinco, ácido fólico, magnésio, ômega-3 e fitosteróis.
No entanto, é necessário ter moderação, pois o excesso pode levar a problemas de saúde e ganho de peso. Uma pesquisa revelou que boa parte dos brasileiros desconhece suas propriedades nutricionais e acredita que ele consiste apenas em gordura e colesterol prejudicial.
Os amendoins são oriundos da América do Sul, mas hoje o maior produtor mundial é a China. Existem diversos tipos, mas os dois principais são o amendoim comum (Arachis hypogaea) e o japonês (Arachis glabrata). Vamos conhecer alguns modos de consumo desta delícia.
Amendoim Torrado com sal – Consumido globalmente, é muito comum em lanches nos EUA. Tem aproximadamente 600 calorias a cada 100 gramas. Aperitivo popular, equilibra crocância e sabor.
Amendoim Japonês (snack crocante) – Revestido com uma camada crocante e temperado com molho shoyu. Inspirado em sabores japoneses, hoje faz sucesso pelo mundo. Aproximadamente 121 calorias a cada 25 gramas. Popular como petisco em festas e eventos.
Pasta de Amendoim – Creme à base deste alimento, geralmente sem adição de açúcar. Popular entre quem frequenta academias, é bastante consumido nos EUA. Cerca de 180 calorias a cada 2 colheres de sopa. Fonte de proteínas e fibras, a pasta pode ser usada em diversas receitas.
Cajuzinho – Tradicional doce brasileiro, é uma mistura de amendoim, chocolate e leite condensado. É especialmente associado a festas de aniversário. Cerca de 86 calorias por unidade. O nome se deve ao formato que lembra um caju pequeno.
Tradicional nas festas juninas do Brasil. Aproximadamente 110 calorias por unidade.
Barras de cereais com amendoim – Mistura de amendoim, frutas secas, granolas e outros ingredientes nutritivos. Facilmente achada, é uma ótima alternativa para o lanche, pois é prática e energética. Varia de 126 a 200 calorias por barra, dependendo da composição.
Sorvete de Amendoim – Ótima opção para dias de intenso calor, é uma deliciosa sobremesa. Ideal para preparo caseiro, possui aproximadamente 92 calorias a cada 27 gramas.
Pé-de-Moleque – Mistura de amendoim e rapadura, é popular no Brasil, especialmente em festas juninas. O doce surgiu em meados do século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Ele possui aproximadamente 81 calorias em 16 gramas.
Amendoim Temperado – Coberto por uma mistura de temperos, com variações de ervas e sabores. Com aproximadamente 86 calorias a cada 15 gramas, é uma boa opção de snack para levar na bolsa para curtir seu bloco favorito.
Amendoim para Confeitar – Este alimento quando é moído ou em pedaços é usado no preparo de bolos e tortas. Versátil e saboroso , dão um toque especial e refinado na decoração de sobremesas.
Manteiga de Amendoim- Pasta obtida pela moagem de amendoins, com adição de açúcar. Popularmente consumida nos Estados Unidos, passada no pão com geleia. Tem cerca de 588 calorias a cada 100 gramas, sendo uma fonte de gorduras saudáveis e proteínas quando consumida com moderação.
Bolo de Amendoim – Ótima opção para o café da manhã ou o lanche da tarde, combina com chá, leite ou café. Experimente adicionar uma calda de leite condensado para deixar o bolo mais molhadinho.
Doce de amendoim – Feito com xarope de glicose, diferentemente da paçoca, tem consistência mais firme e não esfarela com facilidade. Geralmente é cortado em formato de tablete, mais fininho. Cerca de 89 calorias em uma porção de 20 gramas.
Amendoim Cru – Quando cru, além de ser consumido ao natural, pode ser torrado e salgado ou então caramelizado com cacau. É utilizado para fazer leite vegetal e pastas de amendoim. A cada 15 gramas possui 86 calorias.
Pavê de amendoim – Essa sobremesa pode virar mania em sua mesa, pois é fácil e prática, além de saborosa. Muito cremoso como todo o pavê, fica crocante por conta do amendoim, que dá um toque especial, graças ao seu sabor marcante e envolvente.
Se não houver qualquer restrição, então vale a dica: amendoim é barato (há pacotinhos de 25 gramas por R$ 1 – às vezes 2 unidades por R$ 2) e facilmente achado em mercados, lojas de doces, bancas de jornais e ambulantes.