Arqueólogos encontram túneis secretos cidade que foi rival de Roma

Arqueólogos descobriram um sofisticado sistema subterrâneo de túneis na cidade de Veios, que fica a cerca de 15 km de Roma, na Itália.
Durante séculos, essa complexa rede contribuiu para sustentar Veios como uma grande rival de Roma em termos de potência.
Os pesquisadores analisaram túneis, canais, cisternas e estruturas hidráulicas que ficavam sob o Santuário de Portonaccio e outras áreas importantes da cidade.
O mapeamento foi possível graças ao uso do rover robótico “Magellan”, um veículo autônomo adaptado de tecnologia de exploração de Marte.
Esse sistema, construído com alta habilidade técnica, servia para abastecimento de água, rituais religiosos e defesa em tempos de guerra — permitindo movimentação de tropas e armazenamento de recursos durante cercos.
A descoberta é considerada pioneira e amplia o conhecimento sobre Veios, mostrando que sua resistência não dependia apenas das muralhas.
Os dados coletados serão usados para gerar modelos 3D do subsolo de Veios. A expectativa é expandir o conhecimento sobre o importante sítio etrusco.
Conhecida em latim como “Veii”, Veios foi uma das mais importantes cidades da civilizaÃ§Ã£o etrusca e desempenhou um papel decisivo na histÃ³ria antiga da regiÃ£o.
Hoje em dia, o território de Veios corresponde à comuna de Isola Farnese, que fica no Lácio.
A prosperidade de Veios se devia tanto à agricultura quanto ao comércio, incluindo o intercâmbio com comerciantes gregos.
A rivalidade entre Veios e Roma atingiu seu auge no chamado Cerco de Veios, que durou aproximadamente dez anos e terminou em 396 a.C.
Na ocasião, os romanos, liderados pelo general Marco Fúrio Camilo, finalmente conquistaram a cidade.
Esse episódio marcou um ponto de virada na expansão romana, pois a vitória permitiu a incorporação de um dos centros etruscos mais ricos e influentes ao território romano.
De acordo com as lendas romanas, a cidade foi invadida por meio de um túnel secreto.
Após a conquista, o território de Veios foi anexado ao Estado romano. Embora a cidade etrusca tenha sido destruída, os romanos posteriormente reconstruíram a área.
O sítio é hoje parte do Parque Regional de Veio, e as escavações contínuas revelam importantes vestígios da urbanização etrusca, incluindo necrópoles com tumbas escavadas na rocha.
Entre os achados mais famosos está a estátua do Apolo de Veios, obra-prima da arte etrusca encontrada no antigo Santuário de Portonaccio.