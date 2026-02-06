Conheça as melhores sensações que você pode sentir

Uma boa risada

Gargalhar até a barriga doer é um dos analgésicos naturais mais eficazes que existem. O ato de rir estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores que atuam no cérebro para aliviar a dor e gerar uma sensação de bem-estar e euforia. É por isso que uma boa sessão de risadas com amigos pode deixar você se sentindo mais leve e relaxado