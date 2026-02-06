CORPO HUMANO

Conheça as melhores sensações que você pode sentir

De um arrepio musical a um abraço apertado: entenda por que certas experiências nos trazem tanto prazer e como a química do cérebro atua nisso

Por Júlio Noronha*
Sensações

O corpo humano é uma complexa máquina bioquímica, capaz de produzir sensações que vão da euforia ao conforto profundo. Muitas dessas experiências prazerosas não são apenas poéticas, mas sim o resultado de reações químicas precisas em nosso cérebro

Neurociência

A neurociência tem desvendado os mecanismos por trás de alguns dos sentimentos mais intensos que podemos experimentar. A seguir, exploramos cinco dessas sensações e a ciência por trás delas, lembrando que não se trata de um ranking, mas de exemplos notáveis

Arrepio musical (Frisson)

Sabe aquele arrepio que percorre a espinha ao ouvir uma parte específica de uma música? Conhecido como frisson, esse fenômeno é uma resposta emocional intensa. Estudos de neuroimagem mostram que, durante esses momentos, o cérebro libera uma onda de dopamina, o mesmo neurotransmissor associado a recompensas e prazer

O conforto de um abraço

O poder de um abraço vai muito além do contato físico. Quando abraçamos alguém, nosso corpo libera oxitocina, popularmente conhecida como o 'hormônio do amor' ou 'hormônio do vínculo'

 Gus Moretta Unsplash

Ocitocina

A ocitocina promove sentimentos de confiança e conexão, além de ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O resultado é uma sensação imediata de calma e segurança

Uma boa risada

Gargalhar até a barriga doer é um dos analgésicos naturais mais eficazes que existem. O ato de rir estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores que atuam no cérebro para aliviar a dor e gerar uma sensação de bem-estar e euforia. É por isso que uma boa sessão de risadas com amigos pode deixar você se sentindo mais leve e relaxado

'Borboletas no estômago'

Aquela agitação no estômago antes de um evento importante ou ao ver alguém especial não é apenas uma metáfora. As 'borboletas no estômago' são uma resposta fisiológica real ao estresse ou à excitação, conhecida como 'luta ou fuga'

Adrenalina

O cérebro libera adrenalina e noradrenalina, que redirecionam o fluxo sanguíneo de órgãos não essenciais, como o estômago, para os músculos. Essa alteração no sistema digestivo cria a sensação de leveza que associamos à ansiedade ou ao início de uma paixão

Euforia do corredor (Runner's High)

Corredores de longa distância frequentemente relatam uma onda de euforia e clareza mental após um certo ponto do exercício, conhecida como 'runner 's high' ou euforia do corredor. Por muito tempo, acreditou-se que essa sensação era causada apenas pela liberação de endorfinas

Endocanabinóides

No entanto, estudos recentes indicam que os endocanabinoides, substâncias produzidas pelo próprio corpo e quimicamente semelhantes às da cannabis, desempenham um papel crucial. Eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica com mais facilidade, promovendo a redução da ansiedade e da dor, e contribuindo significativamente para essa poderosa sensação de bem-estar

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

