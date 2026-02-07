Aos 73 anos, consagrado ator Delroy Lindo recebe primeira indicação ao Oscar

No dia 15 de janeiro de 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados ao Oscar. E um dos nomes que mais repercutiram foi o de Delroy Lindo, que concorre na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme “Pecadores”, de Ryan Coogler.

Por Flipar