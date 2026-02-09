Estrada no Ceará que conecta praias paradisíacas é uma das mais bonitas do Brasil

No litoral oeste do Ceará, um percurso que liga duas praias vem ganhando fama nacional não apenas pelos destinos, mas pela própria viagem em si.Por Flipar
Situada no município de Trairi, a cerca de 140 km da capital cearense, a estrada se mistura à paisagem.
O trecho acompanha a linha do mar, cruza áreas de areia fofa, dunas onduladas e extensos coqueirais, formando um visual que parece ter saído de um filme.
O caminho se transformou em parte essencial da experiência turística graças ao seu cenário deslumbrante.
A Praia de Flecheiras, localizada no município de Trairi e a pouco mais de 130 quilômetros de Fortaleza, preserva a simplicidade de uma antiga vila de pescadores.
O lugar é conhecido por suas piscinas naturais que surgem na maré baixa, pousadas aconchegantes e um ambiente tranquilo, pouco alterado pelo crescimento urbano.
Já Mundaú, também em Trairi, ocupa uma península onde se encontram lagoas, manguezais e dunas.
O local é ideal para a prática de sandboard, além de ter uma forte tradição artesanal mantida por rendeiras da comunidade local.
As duas praias compõem uma região ainda pouco explorada do ponto de vista urbano, mas muito procurado por visitantes interessados em natureza preservada e vivências culturais autênticas.
Com a expansão do turismo nos últimos anos, o acesso passou por melhorias e hoje recebe carros com tração 4×4, motocicletas e passeios de bugre.
Especialistas e guias da região recomendam percorrer a estrada com calma, aproveitando paradas estratégicas em lagoas e praias e observando o encontro do rio com o mar em Mundaú.
A orientação das autoridades locais é que o passeio seja feito com respeito à população, cuidado com o meio ambiente e preferência por guias da própria região.
Situado no litoral oeste do Ceará, o município de Trairi, com cerca de 58 mil habitantes, é um dos destinos mais encantadores do estado.
As praias locais atraem visitantes não apenas pela beleza natural, mas também pelas condições climáticas privilegiadas.
Isso torna a região um dos melhores pontos do Brasil para a prática de esportes náuticos como o kitesurf e o windsurf, especialmente durante o segundo semestre, quando os ventos sopram com maior intensidade.
Além das belezas naturais, o município preserva uma forte identidade cultural, manifestada em sua gastronomia rica em frutos do mar, no artesanato de labirinto e renda, e na hospitalidade do seu povo.
Com o asfaltamento das vias de acesso e a melhoria nos serviços, a cidade tem se consolidado como um refúgio para quem deseja explorar o litoral cearense além do óbvio.