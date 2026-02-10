Galeria

Reserva ambiental chinesa gera espetáculo único com a cor vermelha

Na província de Liaoning, no nordeste da China, situa-se uma paisagem natural que chama a atenção por seu aspecto original e deslumbrante. Trata-se da Praia Vermelha.

???/Wikimédia Commons

A Praia Vermelha localiza-se em uma das maiores áreas pantanosas do mundo, em um estuário – onde acontece o encontro da água doce de um rio com a salgada do mar.

Wikimedia Commons

O rio em questão é o Shuangtaizi, que tem a Praia Vermelha em seu delta e proporciona aos visitantes um espetáculo visual ao se combinar com a cor da vegetação.

Reprodução do Facebook Sidcley Jamaica

Nessa zona pantanosa há a presença de uma planta denominada Suaeda salsa. Entre os meses de setembro e outubro, ela se “exibe” com uma cor vermelha bastante intensa.

Reprodução de instagram

Esse tipo de erva é uma das raras espécies que se desenvolve em regiões alcalinas e salinas. No verão, seu tom é pálido, com o vermelho intenso tomando conta no outono.

Reprodução do Youtube Canal CGTN

Seu ciclo de crescimento inicia-se em abril. Com o passar do tempo e o amadurecimento, sua cor passa a ganhar um vermelho vivo.

Reprodução do Youtube Canal CGTN

A área fica a cerca de 590 km da capital Pequim (foto) e a quase 1.700 km de Xangai, segunda cidade mais populosa da China.

Yinan Chen por Pixabay

O centro urbano mais próximo é Panjin, onde normalmente ficam hospedados os turistas que buscam esse cartão postal idílico. Tanto que a área é também conhecida como Praia de Panjin.

Reprodução do Facebook Sidcley Jamaica

É por conta desse fenômeno natural que a região fica recoberta por uma espécie de tapete vermelho entre canais de água.

Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai

No entanto, apesar da denominação Praia Vermelha, o local não é dotado de areia. O que os visitantes dispõem é de espaço para passeios em meio à bela paisagem.

Reprodução do Facebook Discover Liaoning

O local tem em sua estrutura passarelas elevadas, ou plataformas, que permitem ao turista uma visualização do espetáculo oferecido pelas plantas Suaeda salsa.

Reprodução do Youtube Canal CGTN

Imagens panorâmicas enchem os olhos e passam a impressão de um jardim rubro ladeado pelo mar e sob um céu de azul marcante.

Reprodução do Youtube Canal CGTN

Por ano, a região recebe uma média de 2 milhões de visitantes. Seu cenário pictórico serve a caráter para casais que queiram fazer imagens romanescas.

Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai

A Praia Vermelha é habitat de uma fauna bastante diversa. Ela faz parte de uma área de proteção ambiental da China, a Reserva Natural do Delta do Rio Shuangtaizi.

Reprodução do Youtube Canal CGTN

Na região, há a presença de mais de 260 espécies de aves, muitas buscam a Praia Vermelha para procriação. A espécie grou-da-manchúria, de plumagem branca e preta e porte imponente, está entre as mais vistosas da região. Na cultura chinesa, a ave é símbolo de longevidade e boa sorte.

Christoph Moning/Wikimedia Commons

A gaivota-de-bico-preto, ameaçada de extinção, também é encontrada por lá. Sua preservação é um exemplo da importância da área.

Paul Davey/Wikimedia Commons

O parque ecológico também é rico em animais selvagens. Já foram catalogadas 399 espécies.

Reprodução do Youtube Canal CGTN

A Praia Vermelha também possui o maior pântano de juncos do continente asiático. Além de fornecer habitat para diversas espécies, eles servem para fabricação de papel.

Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai

A principal vocação da Praia Vermelha é a do ecoturismo. Resorts e outras acomodações ocupam as cercanias.

Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai

Para deslocar-se de Pequim até a Praia Vermelha há trens que fazem o percurso em três horas.

Reprodução do Youtube Canal MrBangthamai

