Como se alimentar melhor e reduzir calorias sem passar fome

Com a alta da chamada 'cultura da academia' nos últimos anos, cada vez mais as pessoas têm buscado maneiras mais saudáveis de levar o modo de vida, principalmente nas dietas. Algumas delas são pensadas para que se possa abaixar o consumo do número de calorias sem precisar diminuir a quantidade de comida do prato, o que muitas vezes é um problema para quem tenta se adaptar a esse tipo de rotinaNeedpix/Divulgação
Os especialistas explicam que realmente é possível reduzir as calorias sem precisar comer menos, para a nutricionista clínica do Hospital Sírio Libanês, Fernanda Irias, é preciso fazer escolhas inteligentes, reduzindo o consumo de gorduras e açúcares e colocando com mais frequência na dieta alimentos como frutas e verduras e tem um menor aporte calóricoReprodução/Freepik
'Do ponto de vista nutricional e fisiológico, essas escolhas retardam o esvaziamento do estômago e estimulam os mecanismos hormonais relacionados à saciedade, contribuindo para o controle do apetite.', explica FernandaIara Pereira
O ideal neste tipo de dieta é focar em alimentos com alta densidade de nutrientes e baixa densidade calórica. Comidas ricas em fibras e proteínas podem complementar as refeições, trazendo sensação de saciedade pelo maior volume na hora de comerFreepik
Alguns melhores exemplos disso são as leguminosas como cenoura, pepino, lentilha e as chamadas proteínas magras: peixe, frango, ovos e carnes sem gordura aparenteWikemedia Commons/Divulgação
A nutricionista Fernanda aponta que é preciso evitar os ultraprocessados como bolachas recheadas, salgadinhos e refrigerantes com açúcar. 'Esses alimentos tendem a apresentar alta densidade calórica, serem hiper palatáveis e pobres em fibras, tendo um processo rápido de digestão no nosso organismo e menor saciedade por caloria consumida.'Reprodução/Freepik
Trocar os ultraprocessados por alimentos naturais realmente está ligado a redução calórica e uma melhora na qualidade da dieta. Estes efeitos não dependem apenas do grau de processamento da comida, mas sim da qualidade nutricional dos alimentos escolhidosReprodução/Freepik
'Reduzir o consumo de produtos com alta densidade energética e baixo valor nutricional, são ajustes necessários na proporção dos alimentos, de forma individualizada. A orientação de um nutricionista é fundamental para avaliar escolhas alimentares, adequar a dieta às necessidades nutricionais para as tornarem sustentáveis a longo prazoDevon Breen/Pixabay
É preciso também se atentar neste tipo de dieta para não ter riscos de alguma deficiência de proteína ou micronutrientes. Fernanda reforça que o baixo consumo desses nutrientes pode resultar na perda de massa magra e redução da imunidadeInternet/Reprodução
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca