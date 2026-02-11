Carol Castro faz desabafo sobre dores crônicas: ‘Nem sei como faço, só sigo’

A atriz Carol Castro compartilhou com seus seguidores nas redes sociais os desafios que enfrenta para conviver com a fibromialgia, uma síndrome crônica caracterizada por dores musculares e articulares espalhadas pelo corpo.Por Flipar
Ela teve o diagnóstico de fibromialgia confirmado em 2024, durante as gravações da novela “Garota do Momento”, período marcado também pela morte de seu pai, o que tornou o quadro ainda mais delicado.
De acordo com a artista, a perda do pai e a carga emocional da personagem Clarice, que interpretava na novela, teriam contribuído para o aumento das crises. “Acho que juntou muitas situações de vida e de emoção. A crise está rolando”, afirmou.
“Não é nada fácil (conviver com as dores). Tem um remédio para dor crônica que ajuda a diminuir um pouco, mas não trata, é paliativo”, detalhou.
“Nem sei como faço, só sigo. Tem um lugar de se acostumar com a dor. Acho que normalizei por um tempo e depois você infelizmente se acostuma. Tem que seguir, viver, continuar”, completou Castro, explicando como procura manter a rotina em meio às dores.
Nascida no Rio de Janeiro em 10 de março de 1984, Carolina Osório de Castro, conhecida artisticamente como Carol Castro, é filha do ator e diretor teatral Lucca de Castro e da terapeuta corporal Maria Cecília Castello Branco.
Ainda na infância, ela começou a se aproximar do universo artístico, estimulada pelo pai. Ingressou no teatro e estreou nos palcos ao lado dele no projeto “Terror na Praia”, ligado a um grupo teatral infantil comandado por Lucca de Castro.
Em 1994, ainda muito jovem, Carol escreveu seu primeiro texto teatral, intitulado “Socorro”. Anos depois, produziu “Terror em Copacabana”, uma nova versão de “Terror na Praia”. Assim, chamou atenção do produtor Luiz Antônio Rocha, que a apresentou ao diretor Ricardo Waddington.
A partir desse contato, foi convidada a integrar o elenco da novela “Mulheres Apaixonadas”, da TV Globo. Na trama de Manoel Carlos, interpretou Gracinha, que marcou sua estreia na televisão em um papel de destaque.
Em 2003, estreou no cinema ao interpretar uma sereia no filme “O Caminho das Nuvens”, com Wagner Moura e Cláudia Abreu como protagonistas.
No ano seguinte, atuou na novela “Senhora do Destino” como a personagem Angélica. Já em 2005, co-protagonizou “Bang Bang” como a mexicana Mercedita.
Em 2006, viveu sua primeira antagonista em “O Profeta”, no papel de Ruth, amante do vilão Clóvis. Em seguida, interpretou Sheila na novela “Beleza Pura”, seu primeiro papel cômico.
No mesmo período, iniciou uma turnê nacional com a peça “Dona Flor e Seus Dois Maridos” baseada na obra de Jorge Amado, viajando por diferentes cidades do país.
Em “Escrito nas Estrelas”, ela fez Mariana, estudante de psicologia próxima da protagonista. Em 2011, interpretou Natália em “Morde e Assopra” e, no ano seguinte, viveu a personagem Jacira em “Amor Eterno Amor”, retomando a parceria com a autora Elizabeth Jhin. No ano seguinte, integrou o elenco de “Amor à Vida” como a advogada Silvia.
Em 2016, interpretou Iolanda na primeira fase da novela “Velho Chico”, ao lado de Rodrigo Santoro. Dois anos depois, participou de “O Tempo Não Para” como Waleska e, em 2019, integrou o elenco de “Órfãos da Terra”, interpretando Helena.
Entre 2021 e 2022, atuou nas séries “Insânia”, no Disney+, e “Maldivas”, na Netflix, ampliando sua presença nas plataformas de streaming. Em 2023, retornou às novelas em “Amor Perfeito”, no papel de Darlene.
No ano seguinte, passou a integrar o elenco de “Garota do Momento” como Clarice, mãe da protagonista Beatriz. Na trama, sua personagem se muda para o Rio de Janeiro em busca de reconhecimento artístico, sofre um acidente que provoca perda de memória e acaba envolvida em uma complexa trama familiar.
A atuação de Carol Castro em “Garota do Momento” foi elogiada especialmente pelas cenas relacionadas à recuperação da memória e à relação com a personagem da filha.
Na vida pessoal, Carol Castro foi casada entre 2009 e 2011 com o ator Marcos Bravo, e entre 2012 e 2014 com o ator e modelo Raphael Sander. Em 2016, começou a se relacionar com o violinista Felipe Prazeres. Em agosto de 2017, nasceu a filha do casal, Nina, por meio de parto normal humanizado. O casamento chegou ao fim em 2019.
Carol Castro tem uma carreira marcada pela diversidade de papéis no teatro, no cinema, na televisão e no streaming, transitando entre personagens dramáticos, cômicos e antagonistas.