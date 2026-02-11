Carol Castro faz desabafo sobre dores crônicas: ‘Nem sei como faço, só sigo’

Na vida pessoal, Carol Castro foi casada entre 2009 e 2011 com o ator Marcos Bravo, e entre 2012 e 2014 com o ator e modelo Raphael Sander. Em 2016, começou a se relacionar com o violinista Felipe Prazeres. Em agosto de 2017, nasceu a filha do casal, Nina, por meio de parto normal humanizado. O casamento chegou ao fim em 2019.