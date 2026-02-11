Galeria

Brasil no topo! Conheça a Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, eleita a melhor do mundo em ranking internacional

A Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, na Bahia, foi eleita a melhor praia de enclave do mundo em 2025.

Tatiana Souza/Wikimédia Commons

O título reconheceu o local como um modelo de sucesso na conciliação entre turismo de alta qualidade e preservação rigorosa de ecossistemas sensíveis.

Reprodução do Flickr Raoni Coriolano

Diferentemente de praias urbanas, nas praias de enclave o acesso é controlado e feito apenas por barcos.

Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima

Esse aspecto permite o monitoramento do fluxo de visitantes e a consequente redução do impacto ambiental na Mata Atlântica e nos recifes.

Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima

A praia é detentora do selo internacional Bandeira Azul, que exige padrões rígidos de segurança, infraestrutura sanitária e educação ambiental.

Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima

A praia conta com estrutura simples para visitantes, como barracas e restaurantes rústicos, mas mantém clima sossegado e organizado, com controle de acesso em períodos de grande movimento.

Reprodução do Youtube Canal Passeios e Viagens

Como critérios, a avaliação internacional destacou a organização do comércio local, a acessibilidade, a proteção da biodiversidade e a resiliência contra mudanças climáticas.

Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Castro Lima

O modelo da Ilha dos Frades serve agora como laboratório e inspiração para outros destinos que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a autossuficiência e a proteção de áreas costeiras frágeis.

Reprodução do Flickr Mudestino Barroso

A Ilha dos Frades é uma das ilhas mais belas da Baía de Todos-os-Santos, em Salvador.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

O local é um verdadeiro refúgio ecológico que combina preservação ambiental com um charme histórico.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

Com seu formato que remete a uma estrela de 15 pontas, a ilha se destaca pela biodiversidade da Mata Atlântica e por praias de águas cristalinas e mornas.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

A ilha também conta com igrejas históricas, como a de Nossa Senhora de Guadalupe, do século 18, e trilhas que levam a mirantes e áreas de mata atlântica.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

O acesso é feito predominantemente por barcos que partem do Terminal Turístico de Salvador ou de Madre de Deus, garantindo uma atmosfera de tranquilidade e exclusividade.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

Por ser uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a infraestrutura da ilha é cuidadosamente planejada para minimizar o impacto humano.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

Além de tudo, a Ilha dos Frades conta com excelentes restaurantes de culinária baiana em um ambiente bem longe do agito urbano da capital.

Reprodução do Instagram @ilhadosfradesoficial

