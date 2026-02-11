Filmes e Séries

Kristen Stewart compra cinema histórico em Los Angeles

Kristen Stewart comprou o Highland Theatre, cinema histórico de Los Angeles inaugurado em 1925 e fechado desde 2024. 

A atriz pretende restaurar o espaço e transformá-lo em um centro cultural acessível, voltado para a comunidade e para a valorização da experiência cinematográfica. 

Em entrevista, Kristen afirmou ter interesse por salas antigas, destacou que o local chamou sua atenção imediatamente e mencionou o objetivo de criar um ambiente familiar, aberto não apenas a cinéfilos, mas ao público em geral.

Inclusive, em 2025, Kristen estreou na direção de longas-metragens com “A Cronologia da Água”, adaptação do livro de Lidia Yuknavitch, que acompanha a trajetória da autora, uma nadadora talentosa marcada por traumas de infância.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de dirigir um remake de “Crepúsculo”, Kristen revelou que adoraria dirigir o filme. 

Kristen Jaymes Stewart nasceu em 9 de abril de 1990, em Los Angeles. É filha do produtor John Stewart e da roteirista e supervisora de roteiro Jules Mann-Stewart e iniciou a carreira ainda criança.

Ela estreou no cinema em “Encontros do Destino” em 2001, no papel de Sam Jennings. 

Depois, em “O Quarto do Pânico”, lançado em 2002, interpretou Sarah Altman, jovem que se refugia em um quarto seguro com a mãe, interpretada por Jodie Foster, quando bandidos invadem a sua casa. 

Em 2008, protagonizou “Crepúsculo”, dirigido por Catherine Hardwicke e baseado no livro de Stephenie Meyer. No filme, ela interpretou Bella Swan, adolescente que se muda para a cidade de Forks e se apaixona por Edward Cullen, um vampiro interpretado por Robert Pattinson.

A atriz reprisou o papel em “A Saga Crepúsculo: Lua Nova”, “A Saga Crepúsculo: Eclipse”, “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1” e “A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2”.

A franquia, que foi um fenômeno mundial, terminou em 2012 e registrou bilheteria superior a 3 bilhões de dólares em todo o mundo.

Na época, Kristen e Robert namoraram fora das telas. O casal, apelidado de “Robsten”, enfrentou intensa perseguição da mídia e de fãs. A relação terminou em definitivo em 2013.

Após a franquia, Kristen priorizou atuar em produções independentes, como “Acima das Nuvens”. Pelo filme, recebeu o prêmio César, o prêmio mais importante do cinema francês, de Melhor Atriz Coadjuvante em 2015, e se tornou a primeira atriz norte-americana a vencer a categoria. 

Em “Para Sempre Alice”, de 2014, interpretou Lydia Howland, filha mais nova de uma professora universitária diagnosticada com Alzheimer. Julianne Moore, protagonista do longa, recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2015 por sua atuação.

Kristen interpretou a princesa Diana em “Spencer”, filme dirigido por Pablo Larraín, que acompanha a personagem durante um fim de semana no Natal de 1991. 

Pelo papel, recebeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2022.

Ainda atuou em outros filmes como “Ninguém Segura Essas Crianças”, “Zathura: Uma Aventura Espacial”, “Na Natureza Selvagem”, “Jumper”, “Férias Frustradas de Verão”, “Corações Perdidos”, “The Runaways: Garotas Perdidas”, “Branca de Neve e o Caçador”, “Quando te Conheci”, “As Panteras”, entre outros.

Kristen Stewart se casou com a roteirista Dylan Meyer em 2025, em cerimônia realizada em um restaurante mexicano em Los Angeles. As duas estão juntas desde 2019.

